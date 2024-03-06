06 марта 2024, 08:57

Движение в центре Москвы восстановили после ДТП со сгоревшим грузовиком «Почты России»

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Автоинспекторы восстановили движение транспорта в центре Москвы после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Движение на набережной Академика Туполева восстановлено», - указали в публикации.

До этого в ведомстве сообщили, что на набережной Академика Туполева рядом с домом № 19 на внутренней стороне ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель вспыхнула машина.

По этой причине перекрыли две полосы. Водителей попросили заранее искать пути объезда.

Источник «360» уточнил, что на дороге загорелся грузовик «Почты России». Автомобиль ехал пустой на загрузку, водитель не пострадал. Прибывшие на место пожарные за 20 минут полностью потушили пламя.

Пожары ДТП Машины Москва
06 марта 2024, 10:27
МЧС показало тушение пожара в воронежском пансионате
Пресс-служба МЧС
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Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в воронежском пансионате. Кадры с места ЧП опубликовала пресс-служба МЧС.

Внутри здания находились 52 человека, спасатели оперативно их эвакуировали. В ликвидации возгорания участвовали 66 сотрудников МЧС и 24 единицы техники.

По информации пресс-службы, загорелась кровля двухэтажного пансионата на площади в 200 квадратных метров. На опубликованных МЧС кадрах видно, как спасатели эвакуировали на носилках пожилых людей и передавали их бригадам скорой помощи. Чтобы потушить пожар, огнеборцы с помощью техники поднимались на крышу горящего здания.

Ранее МЧС информировало, что в пансионате находились 49 маломобильных постояльцев , а также три человека из персонала. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию о пожаре и отметил, что ЧП произошло в Коминтерновском районе города.

Спасатели Пожары МЧС РФ Видео
06 марта 2024, 10:13
Колесо от большегруза убило водителя эвакуатора в Тюменской области
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На трассе под Тюмень — Ханты-Мансийск водителя эвакуатора убило отлетевшее колесо автомобиля «КамАЗ». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

На трассе под Тюмень - Ханты-Мансийск водителя эвакуатора убило отлетевшее колесо автомобиля «КамАЗ». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Самарской области произошло ночью смертельное ДТП. Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 35-м километре федеральной автодороги.

У большегруза отпало колесо, металлический элемент влетел в форточку эвакуатора Tata. Покрышку колеса отбросило на разделительную полосу дороги. От полученных травм 38-летний мужчина, находившийся за рулем эвакуатора, скончался на месте. Второй водитель не пострадал.

Тюмень ДТП
06 марта 2024, 09:51
Четверо подростков потушили Вечный огонь в парке Уфы
РИА «Новости»
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В Уфе несколько подростков потушили Вечный огонь в парке имени Якутова. Правоохранителям уже удалось установить личности хулиганов, сообщило ГТРК «Башкортостан».

В пресс-службе МВД по Республике Башкортостан уточнили журналистам, что четверо молодых людей, одному из которых 16 лет, потушили Вечный огонь на могиле героев гражданской войны и участников Октябрьской революции, где захоронен первый башкирский чекист Зенцов.

Всех подростков нашли, с ними сейчас работают следователи.

Ранее полицейские задержали в Калининграде туристов за осквернение братской могилы. Приезжие мужчина и женщина ночью отдыхали около Вечного огня. Перед уходом они прихватили с собой корзину с цветами с места возложения.

Дети Уфа Школьники Вандализм
06 марта 2024, 09:39
Названа причина взрыва на ТЭЦ в Шагонаре
Пресс-служба администрации города или района
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Причиной взрыва и последовавшего пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве, предварительно, стала детонация угольной пыли. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

«В 04:42 поступила информация о взрыве угольной пыли в помещении подачи топлива в трехэтажном здании центральной котельной», - констатировал собеседник издания.

На месте работали 111 специалистов, применяя 26 спецмашин.

О том, что к пожару привел взрыв в отсеке теплопередачи, информировали на странице Улуг-Хемского района в соцсети «ВКонтакте». Котлы не пострадали. Пожар удалось локализовать. Известно о 18 пострадавших, все они сотрудники ТЭЦ. Их госпитализировали. Шестеро в тяжелом состоянии, девять - в среднетяжелом, состояние троих ближе к удовлетворительному. Еще 21 человека эвакуировали из здания.

После ЧП в Шагонаре временно отключили центральное отопление, в школах отменили занятия. В Тыве ввели режим ЧС регионального значения.

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