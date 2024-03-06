Движение в центре Москвы восстановили после ДТП со сгоревшим грузовиком «Почты России»

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«Движение на набережной Академика Туполева восстановлено», - указали в публикации.

До этого в ведомстве сообщили, что на набережной Академика Туполева рядом с домом № 19 на внутренней стороне ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель вспыхнула машина.

По этой причине перекрыли две полосы. Водителей попросили заранее искать пути объезда.

Источник «360» уточнил, что на дороге загорелся грузовик «Почты России». Автомобиль ехал пустой на загрузку, водитель не пострадал. Прибывшие на место пожарные за 20 минут полностью потушили пламя.