В ведомстве уточнили, что вечером 7 марта 2024 года на 606-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск 66-летний водитель за рулем автомобиля Chevrolet Niva при обгоне врезался в машину Shacman и МАЗ, который от удара вылетел на встречку и столкнулся с КамАЗом. После этого грузовики загорелись.

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля МАЗ скончались на месте.

Автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства массового ДТП.

Ранее под Саратовом столкнулись две иномарки и автомобиль «Лада Гранта». Авария унесла жизнь трех человек, находившихся в салоне отечественной легковушки.