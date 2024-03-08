08 марта 2024, 09:06

Два человека погибли в массовой аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

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В Нефтеюганском районе Тюменской области произошла авария с участием четырех машин. В результате массового ДТП погибли два человека, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.

В ведомстве уточнили, что вечером 7 марта 2024 года на 606-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск 66-летний водитель за рулем автомобиля Chevrolet Niva при обгоне врезался в машину Shacman и МАЗ, который от удара вылетел на встречку и столкнулся с КамАЗом. После этого грузовики загорелись.

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля МАЗ скончались на месте.

Автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства массового ДТП.

Ранее под Саратовом столкнулись две иномарки и автомобиль «Лада Гранта». Авария унесла жизнь трех человек, находившихся в салоне отечественной легковушки.

Тюмень ДТП
08 марта 2024, 07:42
Крупный пожар в цехе по производству мебели потушили в Кирове
Пресс-служба МЧС
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В Кировской области в ночь на 8 марта загорелся цех по производству мебели. Огонь распространился на целых 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. Полностью потушить его удалось примерно через три часа.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, поначалу на месте (улица Производственная, 43) работали 40 человек и применялись 12 спецмашин. Затем группировку пришлось нарастить. В итоге там трудились 56 специалистов и использовались 16 единиц техники. Примерно через час, в 04:42, пожар локализовали. В 06:30 его полностью ликвидировали. Пострадавших нет.

МЧС России предоставило видео тушения огня.

Ранее, 7 марта, появилось видео с места пожара в селе Каменка под Иркутском - там вечером загорелось деревянное здание школы и детсада. Площадь пожара достигла 600 «квадратов». Никто не пострадал. Потушить огонь удалось лишь в 23:38. После этого спасатели занялись проливкой и разбором строительных конструкций.

Пожары МЧС РФ
08 марта 2024, 01:45
Пропавшую москвичку с татуировкой «Якудза» нашли мертвой в квартире подруги
РИА «Новости»
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Пропавшую 20-летнюю москвичку нашли мертвой в квартире подруги. Девушки употребляли наркотики, причиной смерти, вероятней всего, стала передозировка. Подробности сообщил Telegram-канал Shot.

Девушка с татуировкой «Якудза» на груди приехала к подруге в Кузьминки 4 марта, это выяснили позднее по камерам наблюдения. Приятельницы употребляли метадон, в итоге одной из них стало плохо и она потеряла сознание, а потом скончалась. Девушку несколько дней искали мать и ее друг.

Полицейские установили местонахождение пропавшей девушки, и, когда вскрыли квартиру, обнаружили ее мертвой, а ее подругу - без сознания. Рядом с ними лежали шприцы. Вторая девушка выжила, она в реанимации. Проводится проверка, сообщил Shot.

Прокуратура утвердила обвинительный приговор для российской артистки Рамили Хисамовой (Искандер) за сбыт наркотиков. Ей грозит до 25 лет колонии.

Наркотики Москва
08 марта 2024, 00:14
Заснувшую в подъезде дома в Москве голую бодибилдершу заподозрили в сбыте наркотиков
Freepik
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В Москве жители одного из домов на Сиреневом бульваре нашли в подъезде женщину-бодибилдершу, которая лежала и ни на что не реагировала. По информации Telegram-канала Shot, из одежды на ней была только простыня.

В Москве жители одного из домов на Сиреневом бульваре нашли в подъезде женщину-бодибилдершу, которая лежала и ни на что не реагировала. По информации Telegram-канала Shot , из одежды на ней была только простыня.

Вызванные на место полицейские заподозрили культуристку в торговле и контрабанде наркотиков.

В ходе обыска в квартире спортсменки обнаружили два пакетика с марихуаной весом около 50 граммов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Пензе задержали женщину с крупной партией наркотиков весом около 1,7 килограмма. При себе у нее было 10 пакетов с наркотиками. Запрещенные вещества находились в более чем тысяче свертков. Женщина рассказала, что она работала курьером. Наркотики она забрала из тайника в Москве и привезла их в Пензу, где ее и задержали.

Наркотики Уголовное дело Пенза Женщины Торговля Москва
07 марта 2024, 18:52
Пойманный под Казанью с девятью килограммами взрывчатки водитель попал под следствие
РИА «Новости»
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Задержанный полицией Татарстана мужчина, который перевозил на иномарке около девяти килограммов взрывчатого вещества, попал под уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Сотрудники ГИБДД остановили Ford на стационарном посту полиции. За рулем иномарки находился житель Хабаровска 1959 года рождения. При общении с инспекторами мужчина занервничал, чем привлек внимание правоохранителей. Во время досмотра машины и личных вещей водителя полицейские обнаружили подозрительные предметы. По заключению эксперта, в них была взрывчатка.

Информация о задержании набитого взрывчаткой автомобиля под Казанью появилась в СМИ. По их данным, пенсионер не объяснил, откуда и для чего у него взрывчатка.

Дело возбудили по статье о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (пункт «а» части 3 статьи 222.1). Максимальная санкция - лишение свободы на 12 лет.

Задержания Казань Иномарки Полиция

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