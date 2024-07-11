Число жертв взрыва на насосной станции в Волгограде увеличилось до трех
Число погибших из-за взрыва газа на насосной станции в Волгограде увеличилось до трех. Об этом сообщил ТАСС.
По данным пресс-службы коммунальной компании «Концессии водоснабжения», в ночь на 11 июля специалисты снизили уровень сточных вод в приемном отделении разрушенной канализационно-насосной станции, спасатели вытащили тело работника.
Взрыв с обрушением части кровли станции произошел 6 июля. На момент ЧП в здании находились коммунальщики. По данным волгоградского СК , спасатели обнаружили тела двух человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении работ.
Ранее компания «Концессии водоснабжения» сообщала, что за день до ЧП на канализационно-насосной станции № 4 потерял сознание один из мастеров. Специалист спустился без средств индивидуальной защиты к месту проведения работ и потерял сознание.