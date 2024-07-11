11 июля 2024, 09:20

Число жертв взрыва на насосной станции в Волгограде увеличилось до трех

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Число погибших из-за взрыва газа на насосной станции в Волгограде увеличилось до трех. Об этом сообщил ТАСС.

По данным пресс-службы коммунальной компании «Концессии водоснабжения», в ночь на 11 июля специалисты снизили уровень сточных вод в приемном отделении разрушенной канализационно-насосной станции, спасатели вытащили тело работника.

Взрыв с обрушением части кровли станции произошел 6 июля. На момент ЧП в здании находились коммунальщики. По данным волгоградского СК , спасатели обнаружили тела двух человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении работ.

Ранее компания «Концессии водоснабжения» сообщала, что за день до ЧП на канализационно-насосной станции № 4 потерял сознание один из мастеров. Специалист спустился без средств индивидуальной защиты к месту проведения работ и потерял сознание.

Газ Взрывы Россия
11 июля 2024, 10:08
Горняки на руднике «Пионер» не имели шансов выжить, заявил участник расследования
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Авария на шахте «Пионер», унесшая в марте жизни 13 горняков, произошла из-за схода грунтовых вод. Об этом журналистам «Известий» рассказали участники расследования.

По словам одного из членов экспертной группы, шахту затопило в считанные минуты и у людей не было шансов спастись. При этом поиски горняков не прекращались на протяжении двух недель.

Ученые отметили, что такие аварии пока невозможно спрогнозировать, а во избежание жертв в аналогичных обстоятельствах нужны безлюдные технологии добычи.

Советник при ректорате Уральского государственного горного университета Вадим Минин объяснил, что неправильная технология постройки шахт - ключевая проблема таких объектов.

«В проектных решениях не были прописаны такие случаи, поскольку используются старые подходы и методики», - заявил он.

Ученый добавил, что не допустить трагедию можно было бы «если у нас были бы знания в этом направлении».

Ранее вдова погибшего в Приамурье шахтера рассказала, что перед уходом на работу он крепко ее обнял. Супруги прожили в браке 15 лет.

Обрушения Дальний Восток
11 июля 2024, 09:40
Мужчина погиб от удара током в Байкале
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В Бурятии 37-летний местный житель спас купающуюся в Байкале 15-летнюю девушку от удара током, но сам погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что днем 10 июля в Кабанском районе на берегу озера Байкал в поселке Танхой у водонапорной башни нашли тело мужчины.

Предположительно, школьница зашла в воду и ее ударило током. Девочка закричала, знакомый бросился ей на помощь и помог выбраться из озера. Однако сам умер в воде, получив электротравму. Подростка в тяжелом состоянии привезли в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что рядом с местом купания в озере находился электрический насос для забора воды.

Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Точную причину смерти мужчины определит судебно-медицинская экспертиза.

В пресс-службе прокуратуры Республики Бурятия сообщили, что проконтролируют расследование дела, а также дадут оценку исполнению законодательства при эксплуатации электроприборов.

Ранее в Удмуртии комбайн ехал по полю и задел высоковольтные провода выгружным шнеком. В этот момент водитель прикоснулся к машине и получил смертельный удар током.

Электричество Бурятия Водоемы
11 июля 2024, 09:22
Площадь пожара в Химках увеличилась до двух тысяч «квадратов»
Телеканал «360»
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В Химках площадь пожара на складе увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Из-за возгорания произошло обрушение кровли на 80 «квадратах».

«Внутри здания 30 газовых баллонов», - рассказали спасатели.

Пожарные МЧС вынесли из помещения 10 баллонов. На место ЧП для тушения огня прибыли более 50 специалистов и 18 единиц спецтехники.

Пожар начался на складе в микрорайоне Сходня около 05:00. Огонь охватил цех мебельной фабрики , в котором перерабатывали пластик. В распоряжении 360.ru появились фото и видео с места происшествия.

Накануне в Москве вспыхнула крыша многоэтажки , один человек пострадал. Очевидцы заявляли о взрывах.

Пожары Химки
11 июля 2024, 08:57
Появились новые кадры с места крупного пожара в Химках
Телеканал «360»
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На складе в Химках началось открытое горение. Новые кадры с места крупного пожара появились в распоряжении 360.ru.

На видео запечатлели работу спасателей, которые занимаются тушением мощного огня. От склада продолжают подниматься клубы густого черного дыма.

По данным источника 360.ru, огонь охватил здание около 05:00, очевидцы услышали звуки взрывов.

«Обрушается кровля», - сообщил источник.

Он уточнил, что возгорание произошло на мебельной фабрике в третьем цеху, где перерабатывали пластик.

Изначально в МЧС сообщили, что огонь распространился на 60 «квадратов». Позже площадь горения достигла 80 квадратных метров, заявили спасатели. В тушении огня задействовали 26 специалистов и семь единиц техники. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.

Пожары Химки

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