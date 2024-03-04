04 марта 2024, 18:07

«Человек абсолютно чистый». Источник — о заступившемся за сына краснодарце

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В Краснодаре 13-летняя девочка ударила восьмилетнего мальчика ногой на детской площадке. Мальчик сказал об этом отцу, и тот заступился за сына, нецензурно выругавшись и толкнув школьницу головой в лоб. Как рассказал источник «360», мужчину уже оштрафовали.

«Вчера он самостоятельно явился в дежурную часть, на него составили протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве - 20.1 КоАП РФ. Сегодня в Советского райсуде рассмотрели материал, ему назначили минимальный штраф. Человек адекватный абсолютно. Ранее у него не было ни единого привода», - сообщила собеседница «360».

Она добавила, что побои будут снимать уже 4 марта.

«Человек абсолютно чистый, девочка, которая била его сына, состоит на учете в ПДН. Естественно, отец пошел заступиться. Сегодня они пойдут снимут побои, и я думаю, что все встанет на свои места», - резюмировала женщина.

Отец мальчика Антон П. сообщил «360», что «не готов комментировать» ситуацию.

«Работают мои юристы, там уже можно будет что-то говорить. Я и ранее не комментировал ничего», - констатировал он.

Примерно то же сказала мать ребенка Наталья: «Ничего сейчас говорить не буду. Уже в нужные инстанции [обратились]. Это уже ненужный разговор».

По данным ГУ МВД по Краснодару, все случилось на детской площадке на улице Войсковой. В ведомстве подтвердили, что в отношении 41-летнего местного жителя составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о применении физической силы в отношении подростка. Краснодарские следователи начали процессуальную проверку. Бастрыкину сообщат об ее итогах и установленных обстоятельствах происшествия.

Дети Краснодар СК РФ Полиция
04 марта 2024, 17:50
Угнетенное и испуганное. Мама пострадавшей из-за льва школьницы рассказала о ее состоянии
Unsplash
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Юная жительница Саратова получила сильные травмы рук после нападения льва, содержащегося в вольере на территории одного из местных предприятий. Подробности случившегося в беседе с «360» раскрыла мама пострадавшей.

По словам женщины, ее дочь занимается в конном клубе на территории базы, где находилась клетка со львом. Там нет дополнительных ограждений, и любой может подойти к животному. Школьница также имела неосторожность приблизиться ко льву.

«Он выкинул свою лапу с когтями и за куртку ее притянул к клетке. Очень сильно порвал одну руку, зашивали, покусал вторую руку. Вот то, что произошло», - отметила мать пострадавшей.

По ее словам, животное само отпустило девочку.

«Может быть, для него это была игра. Не знаю. Меня не было рядом. Я не могу оценить его, так сказать, психологическое состояние. Не знаю, что это было: игра, агрессия или что-то еще. Вот сам отпустил потом», - рассказала женщина.

Школьницу госпитализировали накануне. Ей делают уколы и перевязку два раза в день, дают антибиотики.

«Руки закрыты бинтами от плеча до кистей. С ней (с дочерью - прим. ред.) сейчас моя старшая дочь находится. Помогает ей, кормит ее, потому что у нее плохо работают руки. <…> А так угнетенное, конечно же, испуганное состояние подростка», - рассказала мама.

Следователи начали проверку по факту случившегося. Специалисты установят все обстоятельства произошедшего. В прокуратуре уточнили, что нападение произошло 2 марта в Ленинском районе города.

Саратов Женщины Животные
04 марта 2024, 13:46
Пожар на территории колонии в Пермском крае распространился на 1,7 тысячи «квадратов»
РИА «Новости»
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На территории исправительной колонии в Пермском крае случился пожар. Огонь распространился примерно на 1,7 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщили «360» в краевом управлении ФСИН.

В ведомстве уточнили, что возгорание началось около 12:30 в поселке Половинка Чусовского района. Пожар случился в одном из зданий производственного участка на территории колонии № 37. На место немедленно прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения. Всего туда вызвали три пожарных расчета. В тушении участвовали 28 человек и 11 спецмашин.

«На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет, эвакуация осужденных не требуется», - добавили в УФСИН по Пермскому краю.

Пожар локализовали в 14:16. На место выехали сотрудники главного управления краевого ФСИН. Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства возгорания. Колония продолжает работать в штатном режиме.

В понедельник, 4 марта, также случился крупный пожар в автосервисе в Химках. Происшествие попало на видео.

Пермский край Пожары ФСИН
04 марта 2024, 13:20
Крупный пожар в автосервисе Химок попал на видео
Телеканал «360»
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Мощный пожар в автосервисе в Химках тушат почти 40 спасателей. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. Огонь охватил тысячу квадратных метров территории, пламя удалось локализовать, но сотрудники МЧС продолжают разбирать и проливать конструкции.

Возгорание в автосервисе началось в первой половине дня 4 марта. Пять человек успели самостоятельно выбраться из помещений до приезда спасателей. Сейчас на месте ЧП работают 38 специалистов на 11 спецмашинах.

На кадрах видно, что у места происшествия собрались люди. Языков пламени нет, но в небо поднимаются клубы дыма. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее крупный пожар произошел в торговом центре «Мост» в Кузнецке. Огонь охватил 1500 квадратных метров, к месту происшествия приехал 51 спасатель. Горение трехэтажного здания попало на видео.

Спасатели Пожары Химки МЧС РФ Видео
04 марта 2024, 12:38
Террористическая атака в Самарской области оказалась не первой
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Попытки совершить террористический акт в Самарской области предпринимаются не в первый раз. Однако специалисты вовремя их пресекают, заявил глава региона Дмитрий Азаров. Его процитировал Telegram-канал Sovainfo.ru.

«Попытки совершения террористических актов в отношении объектов инфраструктры Самарской области предпринимаются не в первый раз, но благодаря слаженной работе всех ведомств и служб все они были пресечены», - указала он.

Утром 4 марта неизвестные пытались подорвать опору моста через реку Чапаевку под Самарой. Из-за ЧП пять поездов задержали.

По словам губернатора, на месте уже работают правоохранители и спецслужбы. Жертв и пострадавших нет.

Специалисты уже скорректировали часть маршрутов на железной дороге и перенаправили в обход. По пригородным маршрутам дополнительно обеспечат пассажиров автобусами.

В регионе объявили план «Загорск». Очевидец Евгений Губин рассказал «360» о громком звуке, который напомнил ему переход истребителем звукового барьера.

Терроризм

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