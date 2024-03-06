Частный пансионат с 49 маломобильными постояльцами загорелся в Воронеже

По информации главного управления МЧС по региону, на момент возгорания внутри находились 49 маломобильных постояльцев и три человека из персонала. Спасателям удалось эвакуировать всех в кратчайшие сроки.

К 07:58 пожар локализовали. На месте трудятся 66 специалистов, применяя 24 спецмашины. Адрес пансионата не уточняется, в сводке ГУ МЧС по Воронежской области информации пока нет.

Утром 6 марта также случился крупный пожар на котельной Шагонарской ТЭЦ. По последним данным, пострадали 18 человек - предположительно, все они сотрудники предприятия. Состояние шестерых медики оценили как тяжелое, девятерых - как среднетяжелое. Еще 21 человека успешно эвакуировали.

Последствия ЧП сняли на видео. Возгорание удалось локализовать на площади 50 «квадратов». Котлы не пострадали, однако центральное отопление отключили до вечера. В школах Шагонара отменили уроки.