Более 30 тысяч человек эвакуировали с подтопленных территорий в России

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В Оренбургской области на освободившихся от потопа участках началась работа оценочных комиссий. В Орске спасатели фильтруют и очищают воду из реки Елшанка, откачивают воду из домов и улиц.

В Тюменской области специалисты выложили второй круг защитной дамбы в Ишимском районе.

«В Ишиме спасатели расчищают заторы в реке Ишим с помощью тяжелой техники и плавсредств», - указали в пресс-службе.

В Курганской области уровень воды в реке Тобол достиг 1004 сантиметров. Спасатели в круглосуточном режиме контролируют состояние берегоукрепительных сооружений.

Ранее электрики возобновили в Орске подачу электричества в некоторые дома , освобожденные от паводка. За неделю специалисты провели электричество в 43 многоэтажки.