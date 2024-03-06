Беспилотник снова ударил по горно-обогатительному комбинату в Железногорске
Беспилотник снова атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
«Прошу сохранять спокойствие!» - обратился он к жителям.
Старовойт поблагодарил бойцов ПВО за оперативную работу.
Глава региона также объявил об отбое ракетной опасности в Железногорске. Ее ввели около 10:50, после того, как Железногорский район атаковал украинский беспилотник. В результате загорелся резервуар с топливом на складе горюче-смазочных материалов. Никто не пострадал. Через некоторое время беспилотник атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат имени Варичева в Железногорске еще раз.
Начался пожар. О пострадавших не сообщалось. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.
Ракетную опасность утром также объявляли в Суджанском районе Курской области. Примерно через 15 минут предупреждение отменили.
«Вчера лошадь привел в квартиру. <…> Я даже не понимаю, что я вообще делал. Просто был очень пьяный», - сказал арестант.
Он работал на животноводческой ферме в поселке Красная Орловка и, напившись, в честь 8 Марта решил сделать жене необычный подарок - взял лошадь на уздцы, отвел к своему дому, по лестнице поднялся с ней на пятый этаж и завел в квартиру. Через полтора часа мужчина вернул животное владельцам, а наутро пришел в сознание.
В Саратове мужчина растил у себя в квартире двух питонов. Об этом стало известно после того, как змеи через канализацию уползли к соседке.
Женщина легла спать, полицию вызывать не стала. Но другие соседи сюрприз не оценили. Они скачали запись с камеры видеонаблюдения , главный по дому позвонил правоохранителям и в управляющую компанию.
«Утром встала, смотрю - в чате уже выложено, что около подъезда от лошади остались. <…> Подъезд помыли, это все убрали, тишина», - сказала она.
Сутки за сюрприз Мужчину задержали, суд назначил одни сутки административного ареста за мелкое хулиганство. В отделе полиции наездник раскаялся и пообещал «закодироваться» от алкоголизма.
Лошадь у лифта «Ночь была. Проснулась от топота. Думала, кто-то около подъезда топает. Может, опять какие-нибудь пьяные не могут вызвать лифт, как периодически бывает. Приоткрыла дверь, смотрю - лошадь стоит. Закрыла», - сказала она.
Животное, по воспоминаниям соседки, стояло около лифта. Женщина открыла дверь в тот момент, когда сосед пытался запрыгнуть на лошадь - она слышала топот, но не видела «всадника».
«По оперативным данным, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них - в тяжелом состоянии», - информировал Кузнецов.
Он добавил, что восьми пострадавшим помогли амбулаторно. Продолжается эвакуация травмированных в Кызыл. Как только они окажутся в лечебных учреждениях центра региона, медики организуют консультации с экспертами ведущих центров Минздрава России.
Взрыв на Шагонарской ТЭЦ случился утром 6 марта. По предварительным данным, причиной стала детонация угольной пыли.
Начался пожар.
Никто не погиб. Город лишился центрального отопления. В Тыве ввели режим ЧС регионального значения.
Для жителей развернули 18 пунктов временного размещения , рассчитанные в общей сложности на четыре тысячи человек.