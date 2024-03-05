Бастрыкин затребовал доклад о расследовании нападения льва на саратовскую школьницу

В ведомстве уточнили, что и. о. руководителя СУ по Саратовской области Михайлин также доложит Бастрыкину о предварительно установленных обстоятельствах по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, на участке саратовского предприятия в вольере содержится лев. В прошлую субботу хищник напал на 14-летнюю девочку, проходившую мимо клетки. Школьница получила травмы рук, ее увезли в больницу. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Ранее мать пострадавшей рассказала «360», что дочь занимается в конном клубе на базе , где расположен вольер со львом. По ее словам, там нет дополнительных ограждений, и любой может подойти к животному.