Администрация Тывы подтвердила данные об отсутствии погибших на Шагонарской ТЭЦ

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Всего из-за ЧП пострадали 18 человек, из них трех отпустили на амбулаторное лечение. Еще трем работникам ТЭЦ медицинская помощь не потребовалось. В результате пожара никто из сотрудников объекта не погиб.

«В настоящее время 15 пострадавших санавиацией доставляются в республиканскую больницу № 1 в Кызыл», - указали в пресс-службе.

Ранее огнеборцы локализовали пожар на ТЭЦ в Улуг-Хемском районе. Из-за аварии специалисты приостановили теплоподачу , власти ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. В связи с происшествием СК возбудил уголовное дело о халатности.

По информации МЧС, пожар вспыхнул на котельной. С территории объекта спасатели эвакуировали 21 человека.

Администрация Тывы обнародовала видео , на котором очевидцы зафиксировали задымление и пожар.