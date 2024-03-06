06 марта 2024, 09:20

Администрация Тывы подтвердила данные об отсутствии погибших на Шагонарской ТЭЦ

Пресс-служба администрации города или района
Читайте нас в: Google Новости

Спасатели и руководство Шагонарской ТЭЦ смогли установить местонахождение всех работников смены, во время которой произошел пожар в котельной. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тывы.

Всего из-за ЧП пострадали 18 человек, из них трех отпустили на амбулаторное лечение. Еще трем работникам ТЭЦ медицинская помощь не потребовалось. В результате пожара никто из сотрудников объекта не погиб.

«В настоящее время 15 пострадавших санавиацией доставляются в республиканскую больницу № 1 в Кызыл», - указали в пресс-службе.

Ранее огнеборцы локализовали пожар на ТЭЦ в Улуг-Хемском районе. Из-за аварии специалисты приостановили теплоподачу , власти ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. В связи с происшествием СК возбудил уголовное дело о халатности.

По информации МЧС, пожар вспыхнул на котельной. С территории объекта спасатели эвакуировали 21 человека.

Администрация Тывы обнародовала видео , на котором очевидцы зафиксировали задымление и пожар.

Уголовное дело Пожары МЧС РФ Россия
06 марта 2024, 10:27
МЧС показало тушение пожара в воронежском пансионате
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в воронежском пансионате. Кадры с места ЧП опубликовала пресс-служба МЧС.

Внутри здания находились 52 человека, спасатели оперативно их эвакуировали. В ликвидации возгорания участвовали 66 сотрудников МЧС и 24 единицы техники.

По информации пресс-службы, загорелась кровля двухэтажного пансионата на площади в 200 квадратных метров. На опубликованных МЧС кадрах видно, как спасатели эвакуировали на носилках пожилых людей и передавали их бригадам скорой помощи. Чтобы потушить пожар, огнеборцы с помощью техники поднимались на крышу горящего здания.

Ранее МЧС информировало, что в пансионате находились 49 маломобильных постояльцев , а также три человека из персонала. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию о пожаре и отметил, что ЧП произошло в Коминтерновском районе города.

Спасатели Пожары МЧС РФ Видео
06 марта 2024, 10:13
Колесо от большегруза убило водителя эвакуатора в Тюменской области
Читайте нас в: Google Новости
На трассе под Тюмень — Ханты-Мансийск водителя эвакуатора убило отлетевшее колесо автомобиля «КамАЗ». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

На трассе под Тюмень - Ханты-Мансийск водителя эвакуатора убило отлетевшее колесо автомобиля «КамАЗ». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Самарской области произошло ночью смертельное ДТП. Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 35-м километре федеральной автодороги.

У большегруза отпало колесо, металлический элемент влетел в форточку эвакуатора Tata. Покрышку колеса отбросило на разделительную полосу дороги. От полученных травм 38-летний мужчина, находившийся за рулем эвакуатора, скончался на месте. Второй водитель не пострадал.

Тюмень ДТП
06 марта 2024, 09:51
Четверо подростков потушили Вечный огонь в парке Уфы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Уфе несколько подростков потушили Вечный огонь в парке имени Якутова. Правоохранителям уже удалось установить личности хулиганов, сообщило ГТРК «Башкортостан».

В пресс-службе МВД по Республике Башкортостан уточнили журналистам, что четверо молодых людей, одному из которых 16 лет, потушили Вечный огонь на могиле героев гражданской войны и участников Октябрьской революции, где захоронен первый башкирский чекист Зенцов.

Всех подростков нашли, с ними сейчас работают следователи.

Ранее полицейские задержали в Калининграде туристов за осквернение братской могилы. Приезжие мужчина и женщина ночью отдыхали около Вечного огня. Перед уходом они прихватили с собой корзину с цветами с места возложения.

Дети Уфа Школьники Вандализм
06 марта 2024, 09:39
Названа причина взрыва на ТЭЦ в Шагонаре
Пресс-служба администрации города или района
Читайте нас в: Google Новости
Причиной взрыва и последовавшего пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве, предварительно, стала детонация угольной пыли. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

«В 04:42 поступила информация о взрыве угольной пыли в помещении подачи топлива в трехэтажном здании центральной котельной», - констатировал собеседник издания.

На месте работали 111 специалистов, применяя 26 спецмашин.

О том, что к пожару привел взрыв в отсеке теплопередачи, информировали на странице Улуг-Хемского района в соцсети «ВКонтакте». Котлы не пострадали. Пожар удалось локализовать. Известно о 18 пострадавших, все они сотрудники ТЭЦ. Их госпитализировали. Шестеро в тяжелом состоянии, девять - в среднетяжелом, состояние троих ближе к удовлетворительному. Еще 21 человека эвакуировали из здания.

После ЧП в Шагонаре временно отключили центральное отопление, в школах отменили занятия. В Тыве ввели режим ЧС регионального значения.

Пожары Отопление Взрывы

Новости по теме