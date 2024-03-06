Администрация Тывы подтвердила данные об отсутствии погибших на Шагонарской ТЭЦ
Спасатели и руководство Шагонарской ТЭЦ смогли установить местонахождение всех работников смены, во время которой произошел пожар в котельной. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тывы.
Всего из-за ЧП пострадали 18 человек, из них трех отпустили на амбулаторное лечение. Еще трем работникам ТЭЦ медицинская помощь не потребовалось. В результате пожара никто из сотрудников объекта не погиб.
«В настоящее время 15 пострадавших санавиацией доставляются в республиканскую больницу № 1 в Кызыл», - указали в пресс-службе.
Ранее огнеборцы локализовали пожар на ТЭЦ в Улуг-Хемском районе. Из-за аварии специалисты приостановили теплоподачу , власти ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. В связи с происшествием СК возбудил уголовное дело о халатности.
По информации МЧС, пожар вспыхнул на котельной. С территории объекта спасатели эвакуировали 21 человека.
Администрация Тывы обнародовала видео , на котором очевидцы зафиксировали задымление и пожар.