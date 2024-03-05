Врач раскрыл, симптомом какой смертельной болезни может быть ночная потливость

Другими симптомами этого заболевания она назвала необъяснимое повышение температуры тела до 38 градусов без инфекционных признаков, слабость, неконтролируемый зуд и частые инфекции.

«У некоторых пациентов заболевание может дебютировать с тромбозов глубоких вен или легочных артерий, проявляться увеличением лимфатических узлов и их ростом. Также симптоматика может быть связана с пораженным органом или увеличением его в размерах», - сказала она.

Медик отметила, что в некоторых случаях о раке узнают при анализе крови, потому что первые стадии этой болезни могут проходить без симптомов.

Ранее онколог и онкохирург Антон Иванов перечислил первые симптомы рака глаз. По его словам, это расширение зрачка, изменение цвета радужки, образование сгустков крови в передней части глаза и отслоение сетчатки.