На льготную ипотеку в России направят 500 миллиардов рублей

Институт экономики роста имени Столыпина презентовал новую классификацию малых городов России с населением до 100 тысяч человек, разбив их на восемь типов. Об этом сообщил РБК.

Экономисты отметили, что каждый из типов городов сталкивается со специфическими и общими проблемами, которые требуют индивидуальных подходов. Они обратили внимание на необходимость уплотнения городской застройки, это поможет развитию инфраструктуры, помогая местным инициативам и бизнесу. Основной проблемой для них остается отток молодежи.

Среди классифицированных типов выделены города с развитой промышленностью, где высокие зарплаты соседствуют с нехваткой современного жилья и неудовлетворительным здравоохранением. Экономисты рекомендуют развивать корпоративную медицину и жилье в таких населенных пунктах.

Города логистики и транспорта встречаются с аналогичными сложностями и нуждаются в создании дополнительных производств. Поскольку туристические центры зачастую страдают от перегрузки инфраструктуры, то для них экономисты предложили легализовать связанный с туристом теневой сектор.

К числу общегосударственных функций отнесены города с занятостью в сфере государственного управления и ЗАТО. В таких населенных пунктах предлагается развивать малый и средний бизнес. Эксперты указали на необходимость создания конкурентных условий для образовательных и медицинских работников в межмуниципальных центрах, а также выделения земель под социальную инфраструктуру в городах-спутниках.

Города смешанной специализации в основном характеризуются социальной и экономической разобщенностью, что решается через развитие малого бизнеса и общественных пространств.

Наконец, страдающие от слабой экономики «спящие» города могут рассчитывать упрощение взаимодействия с государством и налоговые льготы.

Ранее историк Афанасий Николаев предложил президенту Владимиру Путину перенести столицу России в Иркутск.