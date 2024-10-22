В России предложили ввести налог на поездки за рубеж

По его словам, такой фонд станет аналогом экспортной пошлины на выездной туризм. Инициатива Уманского связана с тем, что страховые компании начали отказываться страховать ответственность туроператоров по выездному туризму из-за высоких рисков и величины суммы. Фонд персональной ответственности располагает средствами, которые неуклонно растут, но он привязан к обороту компании, который увеличивается вместе со стоимостью турпродукта.

Эксперты РСТ считают, что к концу текущего года объем денежных средств, находящихся в фонде персональной ответственности, достигнет 3,5 миллиарда рублей. Туроператоры этими деньгами пользоваться не могут.

«Альтернативой существующим инструментам мог бы стать единый туристический сбор в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного турпродукта, который оплачивал бы потребитель по аналогии с туристическим налогом», - заявил Уманский.

С путешественников, выезжающих за рубеж, будут взимать деньги, а дивиденды от сборов в фонд можно направить на развитие внутреннего туризма.

Ранее гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил, что применение туристического налога для вывоза мусора компенсирует ущерб, нанесенный путешественниками и отдыхающими природным уголкам России.