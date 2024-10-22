Россиян предупредили о сокращении производства сливочного масла в стране

Речь идет, в частности, о продукции марок «Простоквашино», «Село Зеленое» и «Масло сливочное крестьянское».

Причина в том, что рынок столкнулся с ростом цен на сырье - сливки, его дефицитом, а также растущими издержками. Кроме того, наблюдается уменьшение веса упаковок.

При этом в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что пока дефицита сливочного масла розничные сети не зафиксировали.

Издание отметило, что на сегодняшний день в Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) не поступала информация от участников рынка об остановке или сокращении производства сливочного масла. Ситуацию прокомментировали и в Минсельхозе.

«Уведомления, которые могут получать торговые сети от отдельных поставщиков о корректировке объемов продаж какой-либо продукции по долгосрочным контрактам, не говорят о сокращении или приостановке производства товаров», - отметили в министерстве.

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