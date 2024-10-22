22 октября 2024, 05:34

Россиян предупредили о сокращении производства сливочного масла в стране

РИА «Новости»
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Крупнейшие производители сливочного масла уведомили федеральные торговые сети о сокращении производства и приостановке отгрузке этой продукции из-за повышения стоимости товара. Об этом сообщили «Известия».

Речь идет, в частности, о продукции марок «Простоквашино», «Село Зеленое» и «Масло сливочное крестьянское».

Причина в том, что рынок столкнулся с ростом цен на сырье - сливки, его дефицитом, а также растущими издержками. Кроме того, наблюдается уменьшение веса упаковок.

При этом в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что пока дефицита сливочного масла розничные сети не зафиксировали.

Издание отметило, что на сегодняшний день в Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) не поступала информация от участников рынка об остановке или сокращении производства сливочного масла. Ситуацию прокомментировали и в Минсельхозе.

«Уведомления, которые могут получать торговые сети от отдельных поставщиков о корректировке объемов продаж какой-либо продукции по долгосрочным контрактам, не говорят о сокращении или приостановке производства товаров», - отметили в министерстве.

Ранее экономист Александр Разуваев предупредил россиян, что цены на продукты для новогоднего стола могут вырасти на 15%.

Россия Продукты
22 октября 2024, 04:24
В России предложили ввести налог на поездки за рубеж
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Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил создать государственный фонд, который будут пополнять за счет сбора средств с каждого покупателя заграничного тура. Об этом сообщила пресс-служба РСТ.

По его словам, такой фонд станет аналогом экспортной пошлины на выездной туризм. Инициатива Уманского связана с тем, что страховые компании начали отказываться страховать ответственность туроператоров по выездному туризму из-за высоких рисков и величины суммы. Фонд персональной ответственности располагает средствами, которые неуклонно растут, но он привязан к обороту компании, который увеличивается вместе со стоимостью турпродукта.

Эксперты РСТ считают, что к концу текущего года объем денежных средств, находящихся в фонде персональной ответственности, достигнет 3,5 миллиарда рублей. Туроператоры этими деньгами пользоваться не могут.

«Альтернативой существующим инструментам мог бы стать единый туристический сбор в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного турпродукта, который оплачивал бы потребитель по аналогии с туристическим налогом», - заявил Уманский.

С путешественников, выезжающих за рубеж, будут взимать деньги, а дивиденды от сборов в фонд можно направить на развитие внутреннего туризма.

Ранее гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил, что применение туристического налога для вывоза мусора компенсирует ущерб, нанесенный путешественниками и отдыхающими природным уголкам России.

Туризм Налоги Россия
21 октября 2024, 13:30
Позитив для рынка, который не к месту. Снизят ли минимальный срок владения квартирой
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил снизить с пяти до трех лет минимальный срок владения квартирой, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от ее продажи. Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с 360.ru оценил инициативу позитивно.

Ракута назвал 13% от разницы стоимости существенными деньгами для многих россиян. Сокращение минимального срока владения квартиры, по его словам, окажет положительный эффект.

«Потому что много кто сможет обойти этот момент и, соответственно, не платить налог», - подчеркнул собеседник 360.ru.

По действующему законодательству, если собственник владеет квартирой менее пяти лет, ему необходимо заплатить налог в размере 13%. Идею Нилова эксперт счел интересной, поскольку она могла бы поддержать сделки на вторичном рынке. Многие владельцы решились бы на продажу недвижимости и не стали бы ждать истечения пяти лет.

Ракута отметил, что достаточно часто в рамках одной семьи люди покупают несколько объектов недвижимости. Особенно это было популярно, когда активно развивались льготные программы - многие брали в рамках семейной ипотеки несколько квартир для себя и для инвестиций, либо для себя и на перспективу ребенку. Если вставал вопрос продажи, человеку необходимо было ждать.

Дойдет ли предложение до рассмотрения и утверждения - большой вопрос, добавил брокер, поскольку сейчас велики затраты в других сферах экономики.

«Инициатива выглядит хорошо но, честно, сомневаюсь, что она сейчас реализуема ввиду того, что это по факту сокращение бюджетных денег. Налоги - это бюджетные деньги, а деньги сейчас в бюджете необходимы», - сказал он.

Ракута отметил, что даже с учетом ситуации на рынке недвижимости, где не хватает лимитов на ту же самую семейную ипотеку, средства приходится изымать.

«Разницу между ключевой ставкой субсидируют за счет правительства. Правительство берет деньги с налогов в том числе», - резюмировал брокер.

Ранее финансист Игорь Балынин рассказал, что для выгодной перепродажи недвижимости стоит иметь в собственности несколько объектов.

Законы Налоги Недвижимость
21 октября 2024, 12:03
Авиапассажирам могут дать право самостоятельно сдавать багаж
РИА «Новости»
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Пассажиры самолетов в России могут получить право самостоятельно регистрировать и сдавать свой багаж в аэропортах. Об этом РИА «Новости» рассказали в Минтрансе.

Соответствующую инициативу на имя главы ведомства Романа Старовойта отправила Международная ассоциация аэропортов (МАА). В письме говорится, что отечественные авиагавани прорабатывают возможность установки автоматизированных систем регистрации багажа с электронной багажной биркой для самостоятельной сдачи в терминалах.

По мнению ассоциации, такая мера поможет сократить очереди на регистрационных стойках и оптимизировать работу аэропортов.

«Данное письмо поступило в Минтранс. В настоящее время его изучают совместно с авиакомпаниями на предмет возможности реализации такой инициативы», - отчитались в ведомстве.

Глава Минпромторга Антон Алиханов призвал создать отечественный дальнемагистральный самолет.

Самолеты
21 октября 2024, 05:04
Цены на бензин повысят с 1 ноября
РИА «Новости»
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Цены на топливо с 1 января повысятся. Такое заявление сделал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«С начала следующего месяца стоимость АИ-92 начнется с отметки в 54 рубля за литр. Бензин с октановым числом 95 может стоить от 59 рублей», - заявил эксперт.

Дизельное топливо будет стоить минимум 66 рублей. В разных регионах могут наблюдаться колебания розничных цен. В сентябре эксперты также прогнозировали повышение стоимости бензина.

К концу 2024 года в России средний чек на поездку в такси может вырасти на 30%. Это связали, в том числе, с подорожанием бензина.

Рубль Бензин

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