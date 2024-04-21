Военные РВСН раздали более 450 тысяч литров воды жителям Оренбургской области

В ведомстве уточнили, что военные из сводного подразделения Ясненского ракетного соединения продолжают привозить и раздавать питьевую воду оренбуржцам, а также муниципальным предприятиям региона, которые остались без водоснабжения после прорыва дамбы.

Бойцы также собирают и отвозят гуманитарную помощь в пункты временного размещения жителей, лишившихся жилья во время ЧС.

Как стало известно 20 апреля, ситуация с паводком в Орске улучшается. Однако затопленными к утру субботы еще оставались 1714 жилых домов с приусадебными участками. Из зоны подтопления эвакуировали 2557 жителей.