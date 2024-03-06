Ветлицкая переписала дом за миллиард рублей на дочь из-за риска конфискации

По данным издания, недвижимость стоимостью около миллиарда рублей находится в Истре.

Mash уточнил, что речь идет о земле в 24,5 тысячи квадратных метров и особняке в 2,6 тысячи «квадратов». На территории расположен собственный парк с выходом к реке, теннисный корт и баня в стиле «Хоббита». Также есть несколько домиков для обслуживающего персонала и гостей. За хозяйством следят почти десять специально нанятых человек.

Во избежание потерять дорогую недвижимость певица переписала ее на 19-летнюю дочь Ульяну. Ранее она таким же образом поступила с московской квартирой за 200 миллионов рублей.

В прошлом году певица опубликовала несколько постов в запрещенной соцсети с осуждением СВО и армии России. Позже Ветлицкая публикации удалила.