06 марта 2024, 23:17

Уровень бедности в России по итогам 2023 снизился до исторического минимума

Freepik
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В прошлом году в России количество человек с доходами ниже границы бедности составило 13,5 миллиона человек, это 9,3% населения страны. Статистику предоставил Росстат на официальном сайте.

Уровень бедности в 2023 году на 0,5 процентных пункта ниже результатов 2022 года, которые считались рекордно малыми за всю историю РФ с 1992 года.

Граница бедности в 2023 году составила 14 339 рублей. Согласно национальным целям России, уровень бедности в стране должен снизиться к 2030 году до 6,5% населения - это в два раза меньше, чем в 2017 году. В четвертом квартале 2023 года этот показатель был на уровне 6,8% населения.

Преодоление бедности - это главная задача правительства, заявил глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он обозначил цели по снижению уровня бедности.

Статистика Рубль Россия Росстат
06 марта 2024, 23:01
«Интер РАО» рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий главы компании
РИА «Новости»
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Совет директоров ПАО «Интер РАО» на ближайшем заседании будет рассматривать вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора компании Бориса Ковальчука. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.

Также поднимут вопрос об избрании нового главы «Интер РАО». Другие подробности пока не раскрыли.

Эта информация подтвердила данные о намерениях компании, которые ранее опубликовали на портале раскрытия корпоративных планов. Там сообщили, что совет директоров «Интер РАО» на заседании 14 марта поднимет тему о прекращении полномочий Ковальчука.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль ушел в отставку. Постановление об этом подписал губернатор северной столицы Александр Беглов. Как отметили журналисты, чиновник принял решение уволиться по собственному желанию.

Отставки
06 марта 2024, 22:22
Студенты ВСКС Подмосковья поздравили с 8 Марта работниц скорой помощи на ВФМ в Сочи
Freepik
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Студенты Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области, которые сейчас трудятся на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, подарили цветы сотрудницам экстренных служб и скорой помощи в преддверии 8 Марта. Видео с трогательным моментом опубликовали в Telegram-канале «Мы — будущее».

На кадрах видно, как мужчина держит большую белую корзинку с желтыми тюльпанами. Он подошел к женщинам в спасательной форме и передал каждой по цветку. Они улыбнулись и поблагодарили его.

Более 20 тысяч человек почти из 200 стран принимают участие во Всемирном фестивале молодежи. Для участвующих подготовили насыщенную программу: мастер-классы, лекции, соревнования, презентации и концерты. Мероприятие проходит в образовательном центре «Сириус». Московскую область там представили студентки ГСГУ из Коломны. Чтобы попасть на фестиваль, девушки прошли серьезный конкурсный отбор.

Студенты Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области, которые сейчас трудятся на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, подарили цветы сотрудницам экстренных служб и скорой помощи в преддверии 8 Марта. Видео с трогательным моментом опубликовали в Telegram-канале «Мы - будущее».

Скорая помощь Молодежь Фестивали Студенты Цветы 8 Марта
06 марта 2024, 20:05
«Станции мужской поддержки» от телеканала «360» начали работу
Телеканал «360»
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«Станции мужской поддержки» от телеканала «360» начали работу. Помогают выбирать подарки на 8 Марта наши друзья — производитель интерактивного оборудования BM GROUP «Фабрика инноваций».

На стациях установлены терминалы, которые придумают подарки для женщин за вас! Достаточно ввести интересы, возраст, знак зодиака девушки - и получить готовые идеальные варианты! Приходите и попробуйте 6 и 7 марта в ТРЦ Vegas (Крокус Сити, Каширское, Кунцево). «Станции мужской поддержки» работают с 16:00 до 21:00.

«Станции мужской поддержки» от телеканала «360» начали работу. Помогают выбирать подарки на 8 Марта наши друзья - производитель интерактивного оборудования BM GROUP «Фабрика инноваций».

Праздники Женщины 8 Марта
06 марта 2024, 18:36
Цена на золото обновила исторический рекорд
Unsplash
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Цена на золото установила новый исторический максимум, достигнув отметки в 2153 долларов за тройскую унцию. Об этом сообщили на сайте CME Group.

Данные торгов по состоянию на 17:39 по московскому времени свидетельствуют, что стоимость апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на 9,45 доллара (0,44%) и достигла планки в 2151,35 доллара за тройскую унцию. Однако минутами ранее этот показатель достиг отметки в 2153,55 доллара, установив тем самым исторический рекорд.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский спрогнозировал рост цены на золото. По его словам, стоимость драгоценного металла может увеличиться в течение месяца на 5–10%. Эксперт добавил, что вкладывать деньги в золото стоит в том случае, если горизонт инвестирования покупателя составляет от трех лет.

Золото Рекорды Экономика

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