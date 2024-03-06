Студенты ВСКС Подмосковья поздравили с 8 Марта работниц скорой помощи на ВФМ в Сочи

На кадрах видно, как мужчина держит большую белую корзинку с желтыми тюльпанами. Он подошел к женщинам в спасательной форме и передал каждой по цветку. Они улыбнулись и поблагодарили его.

Более 20 тысяч человек почти из 200 стран принимают участие во Всемирном фестивале молодежи. Для участвующих подготовили насыщенную программу: мастер-классы, лекции, соревнования, презентации и концерты. Мероприятие проходит в образовательном центре «Сириус». Московскую область там представили студентки ГСГУ из Коломны. Чтобы попасть на фестиваль, девушки прошли серьезный конкурсный отбор.

Студенты Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области, которые сейчас трудятся на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, подарили цветы сотрудницам экстренных служб и скорой помощи в преддверии 8 Марта. Видео с трогательным моментом опубликовали в Telegram-канале «Мы - будущее».