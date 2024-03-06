06 марта 2024, 22:22

Студенты ВСКС Подмосковья поздравили с 8 Марта работниц скорой помощи на ВФМ в Сочи

Freepik
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Студенты Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области, которые сейчас трудятся на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, подарили цветы сотрудницам экстренных служб и скорой помощи в преддверии 8 Марта. Видео с трогательным моментом опубликовали в Telegram-канале «Мы — будущее».

На кадрах видно, как мужчина держит большую белую корзинку с желтыми тюльпанами. Он подошел к женщинам в спасательной форме и передал каждой по цветку. Они улыбнулись и поблагодарили его.

Более 20 тысяч человек почти из 200 стран принимают участие во Всемирном фестивале молодежи. Для участвующих подготовили насыщенную программу: мастер-классы, лекции, соревнования, презентации и концерты. Мероприятие проходит в образовательном центре «Сириус». Московскую область там представили студентки ГСГУ из Коломны. Чтобы попасть на фестиваль, девушки прошли серьезный конкурсный отбор.

Студенты Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области, которые сейчас трудятся на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, подарили цветы сотрудницам экстренных служб и скорой помощи в преддверии 8 Марта. Видео с трогательным моментом опубликовали в Telegram-канале «Мы - будущее».

Скорая помощь Молодежь Фестивали Студенты Цветы 8 Марта
06 марта 2024, 20:05
«Станции мужской поддержки» от телеканала «360» начали работу
Телеканал «360»
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«Станции мужской поддержки» от телеканала «360» начали работу. Помогают выбирать подарки на 8 Марта наши друзья — производитель интерактивного оборудования BM GROUP «Фабрика инноваций».

На стациях установлены терминалы, которые придумают подарки для женщин за вас! Достаточно ввести интересы, возраст, знак зодиака девушки - и получить готовые идеальные варианты! Приходите и попробуйте 6 и 7 марта в ТРЦ Vegas (Крокус Сити, Каширское, Кунцево). «Станции мужской поддержки» работают с 16:00 до 21:00.

«Станции мужской поддержки» от телеканала «360» начали работу. Помогают выбирать подарки на 8 Марта наши друзья - производитель интерактивного оборудования BM GROUP «Фабрика инноваций».

Праздники Женщины 8 Марта
06 марта 2024, 18:36
Цена на золото обновила исторический рекорд
Unsplash
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Цена на золото установила новый исторический максимум, достигнув отметки в 2153 долларов за тройскую унцию. Об этом сообщили на сайте CME Group.

Данные торгов по состоянию на 17:39 по московскому времени свидетельствуют, что стоимость апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на 9,45 доллара (0,44%) и достигла планки в 2151,35 доллара за тройскую унцию. Однако минутами ранее этот показатель достиг отметки в 2153,55 доллара, установив тем самым исторический рекорд.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский спрогнозировал рост цены на золото. По его словам, стоимость драгоценного металла может увеличиться в течение месяца на 5–10%. Эксперт добавил, что вкладывать деньги в золото стоит в том случае, если горизонт инвестирования покупателя составляет от трех лет.

Золото Рекорды Экономика
06 марта 2024, 17:33
«Инстинкт защиты потомства». Вассерман оценил роль женщин в военном деле
РИА «Новости»
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Женщины вряд ли выйдут на первые роли в военном деле. Об этом в преддверии 8 Марта порассуждал депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

В разных странах мира женщины работают в министерствах обороны и занимают должности генералов. Однако войска под руководством представительниц прекрасного пола не так успешны, заявил депутат.

«Вспомните, как французов сейчас выкидывают из горячих точек в Африке. А там, насколько я знаю, значительную часть решений об их отправке принимали именно женщины. <…> Я не знаю, каким именно образом проявляется это психологическое различие между мужчинами и женщинами при принятии именно таких решений. Я просто вижу, что оно проявляется», - заключил Вассерман.

Ранее депутат поделился, что не может позволить себе полноценный отпуск из-за высокой занятости. Как человек обязательный, он не хочет подводить людей и продолжает работать.

Представительницы прекрасного пола уместны там, где не надо напрямую принимать самостоятельных решений, отметил парламентарий. Если говорить о военном деле, то женщины могут быть операторами, связистами или штабистами, так как там не нужно принимать решений, которые «ломают психику».

«Военное дело, к сожалению, требует, помимо всего прочего, готовности осознанно посылать кого-то на верную гибель. У женщин инстинкт защиты потомства развит гораздо больше, чем у мужчин. Поэтому это ломает женскую психику гораздо сильнее, чем мужскую», - подчеркнул Вассерман.

Военные Женщины Депутаты
06 марта 2024, 17:18
Регату имени Ченцова внесли в спортивную программу ПМЭФ-2024
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Спортивная программа Петербургского международного экономического форума будет включать первую регату выдающихся людей парусного спорта. Она будет проходить с 30 мая по 2 июня 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс, который является организатором ПМЭФ.

Регату проведут в честь первого вице-президента Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова, который сыграл заметную роль в развитии этого спортивного направления.

Советник президента России Антон Кобяков прокомментировал инициативу проведения турниров в честь заслуженных людей. По его словам, она поможет укрепить традиции и благоприятно повлияет на спортивное направление.

«Хочу пожелать парусному спорту, чтобы регата имени Игоря Ченцова, который был душой и мотором своего вида спорта, помогла вывести на новый уровень внутреннюю конкуренцию и способствовала укреплению международного сотрудничества», - подчеркнул Кобяков.

Регата откроет сезон Международного парусного турнира Tenzor International Cup. Проект поддерживают Всероссийская федерация парусного спорта, Фонд Росконгресс и Центр спортивной подготовки сборных России.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Мероприятие является важной мировой площадкой для обсуждения различных вопросов в сфере экономики.

Санкт-Петербург Спортсмены Россия Экономика

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