04 марта 2024, 20:06

Спасение запутавшегося в сетях детеныша тюленя в Дагестане попало на видео

Pxhere
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Спасатель дагестанского поисково-спасательного отряда Эльдар Зайпуллаев вызволил запутавшегося в сетях и веревке детеныша тюленя на берегу Каспийского моря возле Махачкалы. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Животное запуталось в рыболовной сети и не могло самостоятельно освободиться», - указали в министерстве.

На записи слышно, как тюлень хрипит, бьет хвостом и дрожит, пытаясь самостоятельно выбраться из плена. Животное испугалось мужчину, но тот ловко разрезал оковы и выпустил бедолагу в море.

«Малыш вновь оказался на воле благодаря спасателю Эльдару Зайпуллаеву», - отметили в МЧС.

Ранее в Приморском крае командорский ремнезуб выбросился на берег. Животное является редчайшим представителем семейства китообразных. У особи обнаружили несколько морфологических особенностей, в том числе нестандартную форму зуба.

Спасатели Дагестан Видео Россия Животные Мужчины
04 марта 2024, 18:30
Онлайн-регистрация для журналистов на ПМФ продлится до 1 мая
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Регистрацию на Петербургский международный экономический форум, который пройдет в 2024 году, открыли для представителей средств массовой информации. Как сообщили в пресс-службе организатора мероприятия — Фонда Росконгресс, — оставить онлайн-заявку можно с 1 марта по 1 мая.

ПМЭФ традиционно продлится три дня: с 5 по 8 июня. Регистрацию журналисты получат на все время проведения мероприятия.

«Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ и блогосферы в соответствии с правилами аккредитации на мероприятия, размещенными на официальном сайте форума forumspb.com в разделе „СМИ“», - передали организаторы.

Форум проведут с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

За время своего существования он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. Мероприятие показало, что несмотря на геополитическую обстановку в мире многие страны готовы к взаимопониманию и сотрудничеству.

А со 2 по 3 апреля пройдет Московский экономический форум. На нем представители власти, вузов, корпораций и промышленных предприятий обсудят влияние культуры и экономики друг на друга и перспективы их развития.

Санкт-Петербург Правила
04 марта 2024, 18:18
«За все вранье». «Википедию» призвали лишить приоритета в поисковиках
Unsplash
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Следует обязать поисковики выдавать в результатах запросов в первую очередь не «Википедию», а ее отечественные аналоги. Об этом на стриме с ведущей «360» Екатериной Малашенко рассказал первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной Палаты России Александр Малькевич.

«Мы должны принудить поисковики (наши - особенно), чтобы приоритет выдавали нашим двум энциклопедиям: „Рувики“ и „Руниверсалис“. „Яндекс“, Mail, „Рамблер“ - все должны выдавать первой строчкой их, а „Википедию“ перекидывать во второй десяток [результатов поиска] за все то вранье, которое там существует», - указал он.

Малькевич добавил, что создатели «Википедии» вложили огромные деньги в информационную кампанию. Он также напомнил об иноагентах, распространяющих фейки о якобы уже сформировавшихся «думающих» сообществах, которые занимаются редактурой статей в зарубежной онлайн-энциклопедии.

«Это сообщество людей, настроенных перекручивать факты. И то, что в режиме реального времени туда вносятся врущие правки, - это тоже правда», - прокомментировал эксперт.

Никакой ценности для развития России эти сообщества не имеют, заключил Александр Малькевич.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предупредил, что «Википедию» могут заблокировать в России. Онлайн-энциклопедия рискует попасть в список запрещенных ресурсов из-за нового закона, направленного против популяризации VPN.

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04 марта 2024, 17:40
Ефремову могут отказать в УДО из-за двух нарушений
РИА «Новости»
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Актер Михаил Ефремов рискует остаться в колонии из-за нарушений. За время отбывания срока в ИК-4 в Белгородской области он заработал два взыскания, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, нарушения и взыскания портят характеристику заключенного. Именно из-за них вопрос о возможном освобождении актера может решиться не в пользу Ефремова, даже при наличии согласия родных погибшего Захарова.

О каких конкретно нарушениях идет речь - неизвестно.

Ефремов отсидел чуть больше половины от своего срока. Его приговорили к 7,5 годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы.

Ранее руководство белгородской колонии одобрило ходатайство отбывающего наказание актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. Документы передали на рассмотрение в суд, который решит дальнейшую судьбу артиста.

Тем не менее, в Алексеевском суде Белгородской области заявили, что никакие документы об УДО не поступали.

Уголовное дело ДТП Михаил Ефремов
04 марта 2024, 17:28
Боязнь еды заставила трехлетнего мальчика отказаться от пищи на полтора года
Freepik
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В Великобритании трехлетний мальчик резко перестал питаться из-за нарушения пищевого поведения. У него развился страх перед едой, сообщило издание Liverpool Echo.

В два года у жителя деревни Пенсби, графство Мерсисайд, появилось расстройство аутического спектра (РАС). Его пугали все продукты и блюда, ребенок не мог даже притрагивался к ним.

Обратившись к медикам, родители выяснили, что у сына расстройство избирательного питания - избегающее или ограничивающее расстройство потребления пищи (ИОРПП). С таким нарушением люди сознательно отказываются от некоторых продуктов из-за их цвета, размера, запаха, вкуса, текстуры или прошлого негативного опыта. Медики установили ребенку зонд для питания, через который он уже 1,5 года получает пищу и жидкость.

Мать мальчика рассказала журналистам, что страх ее ребенка перед едой обусловлен нарушением обработки сенсорной информации из-за РАС. Родители решили обратить внимание общественности на редкий диагноз ИОРПП, поэтому поделились своей историей с прессой.

Ранее эндокринолог Анастасия Тараско посоветовала не поощрять детей сладостями.

Еда Дети Болезни Продукты

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