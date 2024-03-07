07 марта 2024, 15:40

«Сложились обстоятельства». Вассерман — о том, что 8 Марта впервые отметили проститутки

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Согласно одной из версий происхождения праздника, сотрудницы публичных домов в портовом Нью-Йорке 8 марта 1857 года вышли на акцию протеста и первыми отметили Международный женский день. Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман прокомментировал этот факт в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

Проститутки устроили протест из-за того, что им не платили моряки. Позже к американским жрицам любви присоединились французские, потребовав уравнять их в правах с другими профессиями. Затем к ним присоединились Роза Люксембург и Клара Цеткин, чтобы возглавить бунт, и провозгласили Международный женский день.

«Вы знаете, про вот эту демонстрацию в Нью-Йорке я вообще не слышал. <…> Есть, кстати, другая версия, что, поскольку Розалия Люксембург еврейка по происхождению, то она привязала дату праздника к иудейскому празднику. Но это тоже крайне маловероятно. Скорее всего, просто сложились какие-то удачные обстоятельства, к которым они привязали первую манифестацию», - рассказал Вассерман.

При этом французские проститутки добились своего, отметил депутат.

«До 1946 года проституция во Франции была вполне легальной. Но потом начались нюансы типа того, что заниматься проституцией можно, а ее организацией нельзя. Да, это тоже вполне могло быть. Но что касается самих Цеткин и Люксембург, они вряд ли ориентировались на проституток», - заключил Вассерман.

В преддверии 8 Марта депутат высказался о роли женщин в военном деле. По его словам, представительницы прекрасного пола вряд ли выйдут на первые роли в этой сфере, так как них сильнее, чем у мужчин, развит инстинкт защиты потомства.

Праздники Депутаты Интервью 8 Марта
07 марта 2024, 16:07
Умер российский поэт и художник Айсен Дойду
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Не стало поэта, художника, актера Айсена Дойду (Сивцева). Он ушел из жизни в возрасте 82 лет, сообщил сайт министерства культуры и духовного развития Якутии.

Причиной смерти Айсена Дойду стала продолжительная тяжелая болезнь.

Дойду родом из Якутска. В 1967 году окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Занимал должность администратора Якутского корреспондентского пункта Иркутской студии кинохроники. Был руководителем университетской киностудии. Участвовал в археологических экспедициях ЯГУ в качестве кинооператора и фотографа. Внес свой вклад в создание Черкехского мемориального музея «Якутская политическая ссылка» и Ленского историко-архитектурного музея-заповедника «Дружба» в Соттинцах.

Дойду написал сценарий к картине о Второй мировой войне «Снайпер-саха», приуроченной к 65-летию Великой Победы.

В региональном Минкультуры выразили соболезнования семье и близким актера.

Болезни Кино Актеры
07 марта 2024, 14:42
Таможня перед 8 Марта раскрыла информацию об объемах поставок цветов
Unsplash
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Таможенники с начала 2024 года оформили порядка 18 тысяч тонн цветов, стоимость которых составила примерно 134 миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

В ведомстве отметили, что перед 8 Марта объемы цветочных поставок резко выросли, и инспекторы теперь выпускают более 500 тонн благоухающих растений в сутки.

«Оформление идет очень быстрое, не более четырех часов. Почти 63% деклараций на товары выпускаются в автоматическом режиме за 2,5 минуты», - добавили в таможне.

Лидерами по поставкам цветов стали три страны: Нидерланды, Эквадор и Кения. Больше всего в Россию ввозят розы, хризантемы и гвоздики.

Ранее флорист Марина Запорожец дала мужчинам несколько ценных советов о том, как приобрести красивый и недорогой букет в подарок на 8 Марта. Она рекомендовала использовать российские цветы и сделать упор не на пышности цветовой композиции, а на ее оригинальности.

Таможня Россия Цветы 8 Марта
07 марта 2024, 14:32
Путин пообщался с краснодарскими спортсменами во Дворце самбо
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин 7 марта приехал во Дворец самбо в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства вошел в зал, где тренировались молодые спортсмены. Юноши и девушки горячо поприветствовали президента. Путин сказал подросткам несколько слов.

Дворец самбо - один из новых спортивных объектов города. Строить его начали в 2021 году.

Ранее Путин провел встречу с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Президент поздравил девушек с наступающим 8 Марта и сел за штурвал авиатренажера вместе с молодой летчицей.

Спортсмены Россия Владимир Путин
07 марта 2024, 13:49
Умер актер Николай Чемезов
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Не стало артиста Николая Чемезова. Он умер на 79-году жизни, сообщил в Telegram-канале Забайкальский краевой драматический театр.

«В наш театр Николай Павлович пришел в 1984 году и проработал более 20 лет. За эти годы им было сыграно около 50-ти спектаклей. Среди них - „Дракон“, „Кремлевские куранты“ и „Ромео и Джульетта“», - написали в пресс-службе.

Николай Чемезов родился в городе Каменск –Уральский. Он был выпускником Свердловского театрального училища.

До Читинского драмтеатра он служил в Рижском театре, Казанском ТЮЗе, Великолукском театре и Тульском ТЮЗе.

Представители культурного учреждения назвали артиста ответственным, а его роли - яркими, интересными и запоминающимися.

Болезни Театры Актеры

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