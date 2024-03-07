Проститутки устроили протест из-за того, что им не платили моряки. Позже к американским жрицам любви присоединились французские, потребовав уравнять их в правах с другими профессиями. Затем к ним присоединились Роза Люксембург и Клара Цеткин, чтобы возглавить бунт, и провозгласили Международный женский день.

«Вы знаете, про вот эту демонстрацию в Нью-Йорке я вообще не слышал. <…> Есть, кстати, другая версия, что, поскольку Розалия Люксембург еврейка по происхождению, то она привязала дату праздника к иудейскому празднику. Но это тоже крайне маловероятно. Скорее всего, просто сложились какие-то удачные обстоятельства, к которым они привязали первую манифестацию», - рассказал Вассерман.

При этом французские проститутки добились своего, отметил депутат.

«До 1946 года проституция во Франции была вполне легальной. Но потом начались нюансы типа того, что заниматься проституцией можно, а ее организацией нельзя. Да, это тоже вполне могло быть. Но что касается самих Цеткин и Люксембург, они вряд ли ориентировались на проституток», - заключил Вассерман.

В преддверии 8 Марта депутат высказался о роли женщин в военном деле. По его словам, представительницы прекрасного пола вряд ли выйдут на первые роли в этой сфере, так как них сильнее, чем у мужчин, развит инстинкт защиты потомства.