08 марта 2024, 01:20

Россию предупредили об угрозе террористической опасности в ближайшие два дня

Pixabay
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Россию предупредили об угрозе террористической опасности в ближайшие 48 часов. Сообщения о терактах поступили из иностранных посольств в Москве.

«У экстремистов есть планы атаковать места большого скопления людей в Москве, включая концерты», - сказано в сообщении на сайте американского посольства.

Терроризм Концерты Россия Москва
08 марта 2024, 01:04
Лопал грелки и тащил вагон. Русский Халк из Подмосковья рассказал, как привлекает молодежь к спорту
Телеканал «360»
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Протащить за собой вагон метро и параллельно надувать грелки, пока не лопнут, — кажется невыполнимой задачей, но только не для атлета Сергея Агаджаняна, который проделывает это перед публикой. Так Русский Халк из Подмосковья показывает экстремальные возможности человека, чтобы привлечь молодежь к спорту. О своих шоу силач рассказал в эфире «360».

«То, что я делаю - очень помогает показать возможности человека не только при помощи гаджетов, не только умственное развитие, но и физическое, без которого невозможно гармоничное развитие молодого человека. Тяжелоатлеты советской эпохи, тяжелоатлеты-рекордсмены и также цирковые силачи <…> они заряжали, было желание становиться сильнее, побеждать себя», - заявил он.

По словам Русского Халка, сейчас существует большое количество спортивных площадок, однако не всегда удается привлечь молодежь к спорту. Чтобы заинтересовать молодых людей, Агаджанян вместе с коллегами решились на неординарные номера, которые совмещают элементы силового экстрима и эффекты разрушения.

Атлет перед зрителями надувал грелки до тех пор, пока они не лопались. Одновременно с этим мужчина тащил за собой большие грузы. Он отметил, что в эти моменты ощущал интерес и восторг публики.

«Возле нашего стенда в Московской области большое количество людей собиралось, что меня не могло не радовать», - признался силач.

Спортсмен рассказал, что его публичные выступления содержат сценический экстрим. Он старается исполнять номера в игровой форме, чтобы полностью захватить внимание зрителей.

Спортсмены Молодежь Мужчины
07 марта 2024, 18:21
Правительство попросили отменить акцизы на бензин
РИА «Новости»
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Председателя правительства Михаила Мишустина попросили отменить акцизы на бензин Евро 5 и дизельное топливо. С такой идеей выступили представители Национального автомобильного союза (НАС), сообщило издание Autonews.

Отмена акцизов позволит снизить цены на горючее в России. Потери федерального бюджета в таком случае оценили в 800 миллиардов рублей. За счет уменьшения цены топлива на АЗС снизятся издержки и вырастет прибыль производителей и перевозчиков, поднимутся продажи услуг и товаров для автомобилей, а также увеличится мобильность населения и внутренний туризм.

«Все эти положительные последствия могут привести не просто к компенсации выпадающих бюджетных доходов, но и к полноценному разгону экономики страны», - отметили в НАС.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков ранее прокомментировал запрет правительства на экспорт бензина. Это решение позволит удержать рост цен на уровне инфляции.

Топливо Бензин Россия Михаил Мишустин Экономика
07 марта 2024, 17:12
«На каждый роток не накинешь платок». Губерниев поддержал Пугачеву
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Аллу Пугачеву призвали включить в перечень иноагентов из-за ее перепалки с певцом Стасом Михайлов, во время которой Примадонна заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. После такой инициативы спортивный комментатор Дмитрий Губерниев решил поддержать звезду в беседе с «Газетой.Ru».

«Я Аллу Борисовну Пугачеву считаю великой певицей, слушал, слушаю и буду слушать. Что касается остального, позвоните в пресс-службу депутата Журавлева. На каждый роток не накинешь платок», - отметил он.

Ранее депутат Госдумы от партии «Родина» Алексей Журавлев выступил с предложением признать Пугачеву иностранным агентом. По его словам, этот статус лишит потерявшую всякий стыд певицу зарабатывать деньги в России, а также получать авторские отчисления.

С инициативой Журавлева солидарны активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и глава организации Виталий Бородин. Они попросят генпрокурора России Игоря Краснова признать Пугачеву иноагентом.

Депутаты Алла Пугачева Иноагенты
07 марта 2024, 16:07
Умер российский поэт и художник Айсен Дойду
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Не стало поэта, художника, актера Айсена Дойду (Сивцева). Он ушел из жизни в возрасте 82 лет, сообщил сайт министерства культуры и духовного развития Якутии.

Причиной смерти Айсена Дойду стала продолжительная тяжелая болезнь.

Дойду родом из Якутска. В 1967 году окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Занимал должность администратора Якутского корреспондентского пункта Иркутской студии кинохроники. Был руководителем университетской киностудии. Участвовал в археологических экспедициях ЯГУ в качестве кинооператора и фотографа. Внес свой вклад в создание Черкехского мемориального музея «Якутская политическая ссылка» и Ленского историко-архитектурного музея-заповедника «Дружба» в Соттинцах.

Дойду написал сценарий к картине о Второй мировой войне «Снайпер-саха», приуроченной к 65-летию Великой Победы.

В региональном Минкультуры выразили соболезнования семье и близким актера.

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