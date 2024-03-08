Россию предупредили об угрозе террористической опасности в ближайшие два дня

Протащить за собой вагон метро и параллельно надувать грелки, пока не лопнут, — кажется невыполнимой задачей, но только не для атлета Сергея Агаджаняна, который проделывает это перед публикой. Так Русский Халк из Подмосковья показывает экстремальные возможности человека, чтобы привлечь молодежь к спорту. О своих шоу силач рассказал в эфире «360».

«То, что я делаю - очень помогает показать возможности человека не только при помощи гаджетов, не только умственное развитие, но и физическое, без которого невозможно гармоничное развитие молодого человека. Тяжелоатлеты советской эпохи, тяжелоатлеты-рекордсмены и также цирковые силачи <…> они заряжали, было желание становиться сильнее, побеждать себя», - заявил он.

По словам Русского Халка, сейчас существует большое количество спортивных площадок, однако не всегда удается привлечь молодежь к спорту. Чтобы заинтересовать молодых людей, Агаджанян вместе с коллегами решились на неординарные номера, которые совмещают элементы силового экстрима и эффекты разрушения.

Атлет перед зрителями надувал грелки до тех пор, пока они не лопались. Одновременно с этим мужчина тащил за собой большие грузы. Он отметил, что в эти моменты ощущал интерес и восторг публики.

«Возле нашего стенда в Московской области большое количество людей собиралось, что меня не могло не радовать», - признался силач.

Спортсмен рассказал, что его публичные выступления содержат сценический экстрим. Он старается исполнять номера в игровой форме, чтобы полностью захватить внимание зрителей.