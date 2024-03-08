08 марта 2024, 11:40

Путин назвал материнство потрясающим и трудным предназначением женщин

Unsplash
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Забота о семье и детях является важнейшим предназначением женщин, независимо от их карьерных успехов. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении россиянок с 8 Марта. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что женщины всегда стремятся воспитать детей так, чтобы те выросли достойными и успешными людьми. Он назвал материнство величайшим даром, благодаря которому преображается мир.

«Материнство - потрясающее предназначение женщин. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья», - отметил Путин.

Российский лидер поздравил женщин с праздником и пожелал им взаимопонимания, а также побольше счастливых мгновений и успехов.

Ранее с праздничным обращением к женщинам выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он выразил благодарность представительницам прекрасного пола за яркие достижения, щедрость, тепло и уют. Мэр столицы также пожелал женщинам приятных сюрпризов, цветов и радости.

Праздники Семья Женщины Владимир Путин 8 Марта
08 марта 2024, 10:35
Москвичи пожаловались на проблемы при оплате алкоголя и сигарет по карте
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Москвичи столкнулись с одной проблемой: они не могут оплатить на кассе банковскими картами алкоголь и сигареты. Как сообщил РБК, кассиры связывают это со сбоем ЕГАИС, но в Росалкогольтабакконтроле опровергают проблемы с системой.

Журналист издания не смог купить вино и крепкие напитки в ряде супермаркетов.

«Другому корреспонденту РБК удалось купить вино <…>, однако покупателям в этом магазине не смогли продать крепкий алкоголь», - написали авторы материала.

О массовом сбое платежных терминалов в Москве перед Международным женским днем сообщал Telegram-канал Mash. Покупатели также не могли расплатиться за алкогольные напитки и табачные изделия. Продавцы начали связывать это с возможной хакерской атакой.

Росалкогольтабакконтроль опроверг возникновение проблем со сканированием алкоголя в магазинах столицы. В федеральной службе уточнили, что ограничений в работе системы ЕГАИС нет.

Ранее в России решили ужесточить контроль за алкорынком. Однако специалисты считают, что такие меры не работают : подобные инициативы лишь повышают объемы продаж нелегального спиртного через интернет-сайты. Законодателям посоветовали найти другой подход.

Москвичи столкнулись с одной проблемой: они не могут оплатить на кассе банковскими картами алкоголь и сигареты. Как сообщил РБК , кассиры связывают это со сбоем ЕГАИС, но в Росалкогольтабакконтроле опровергают проблемы с системой.

Алкоголь Магазины Вино Москва
08 марта 2024, 10:27
Запрещенные сыры из Европы нашли на рынке в Москве
Unsplash
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На рынке в Москве на улице Раменки обнаружили 16 килограммов сыров, запрещенных к ввозу в Россию. Их завезли из Германии, Италии, Франции, Нидерландов и Польши, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Рейд прошел 6 марта. Запрещенную продукцию изъяли из оборота и уничтожили методом механического измельчения на площадке для ТБО на территории рынка.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли компанию, поставлявшую фальсифицированную молочную продукцию в детсады и школы Оренбургской области через «фантомные склады». Россельхознадзор выявил в фирме 33 тонны поддельного товара. Вместо того чтобы распространять продукты между дошкольными учреждениями напрямую, их пропускали через склады, не значившиеся в документах. Только с начала 2024 года компания получила 136 партий молочной продукции.

В последнее время случаи использования «фантомных складов» для ввоза контрафакта участились.

Европа Продукты
08 марта 2024, 09:57
Минтруд предложил учитывать группу инвалидности при трудоустройстве по квоте
Unsplash
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Минтруд создал новый подход к выполнению квоты на трудоустройство людей с инвалидностью. Предложение состоит в том, чтобы считать ее исполнение в зависимости от группы инвалидности — I группа будет занимать сразу три рабочих места. Об этом сообщило РИА «Новости».

Минтруд создал новый подход к выполнению квоты на трудоустройство людей с инвалидностью. Предложение состоит в том, чтобы считать ее исполнение в зависимости от группы инвалидности - I группа будет занимать сразу три рабочих места. Об этом сообщило РИА «Новости».

Проект постановления правительства разработали в развитие закона «О занятости населения в Российской Федерации». Авторы учли предложения работодателей и общественных организаций инвалидов. Как пояснил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, главная задача состоит в том, чтобы позволить людям с инвалидностью найти работу и реализоваться в профессии.

«Мы предлагаем работодателям более гибкий подход к выполнению квоты. Это важно, потому что каждый из таких людей нуждается в особом подходе и иногда дополнительной поддержке - например, в адаптации рабочего места, трансфере на работу и домой», - пояснил Котяков.

При приеме на работу инвалида II группы исполнение квоты предлагается считать кратным двум рабочим местам, III группы - одному. Размер квоты будут устанавливать на региональном уровне с учетом рыночной ситуации и среднесписочной численности работников за квартал. В некоторых случаях работодателя могут освободить от выполнения квоты.

Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал реформировать систему помощи в трудоустройстве инвалидов.

Минтруд РФ Работа Инвалиды
08 марта 2024, 08:56
Находящиеся на орбите Земли космонавты поздравили россиянок с 8 Марта
Роскосмос
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Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб поблагодарили всех женщин за заботу и любовь и поздравили их с 8 Марта. Видеозапись с их обращением опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

Космонавты пожелали всем матерям, бабушкам, женам, сестрам и дочерям счастья, а также любви и радости.

«Дорогие и прекрасные, принимайте поздравление с орбиты!» - отметили в пресс-службе.

Находящиеся на борту МКС космонавты назвали Международный женский день замечательным праздником, который дает повод высказать представительницам прекрасного пола слова восхищения за их красоту и очарование.

«Пусть вас окружают только любимые люди, и каждый день будет наполнен радостью и улыбками», - обратился к россиянкам командир отряда космонавтов Роскосмоса Кононенко.

Ранее с 8 Марта женщин поздравил президент Владимир Путин. Он пожелал россиянкам успехов во всех начинаниях и восхитился их способностью оставаться обворожительными и притягательными даже при решении множества вопросов и проблем.

Праздники МКС Космонавты Роскосмос Женщины 8 Марта

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