04 марта 2024, 15:11

«Проблему не прятать». Эксперты рассмотрят иск к «Яндексу» из-за голоса Брежневой

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Эксперты Государственной думы в профильном комитете рассмотрят иск против «Яндекса» из-за голоса певицы Веры Брежневой в навигаторе, рассказал депутат, зампредседателя комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов ведущей «360» Аксинье Гурьяновой. Именно она подала судебный иск к компании.

На прошлой неделе истец обнаружила, что маршрут в системе «Яндекс.Навигатор» выстраивается голосом украинской артистки Брежневой, ныне - Галушки. При этом певица вовсю размахивает украинским флагом, а гонорары перечисляет боевикам ВСУ.

«Это плевок в сердца матерей, которые потеряли своих сыновей, это плевок со стороны „Яндекса“ в души людей», - отметила Гурьянова.

Депутат Кирьянов предложил рассмотреть иск и проанализировать этот случай с экспертами Госдумы и представителями «Яндекса».

Он добавил, что эксперты попытаются объяснить, как можно заниматься историей будущего, не разобравшись с прошлым. На встречу пригласят специалистов из правоохранительных органов и Роскомнадзора.

«И, действительно, давайте вот эту проблему не прятать куда-то. То есть всегда можно сказать: „А вот закона не было, и поэтому, раз не было регулирования, то мы продолжаем этот контракт, нам может быть очень невыгодно его расторгать, потому что там есть какие-то штрафы, санкции и так далее“. То есть, это я не конкретно про компанию „Яндекс“ сейчас говорю, а огромное количество рекламодателей, например», - подчеркнул депутат.

Гурьянова направила иск против «Яндекса» в Хамовнический районный суд Москвы. Ведущая оценила причиненный моральный ущерб от действий компании в 200 миллионов рублей.

Суд Яндекс Депутаты
04 марта 2024, 13:43
Экс-супруга Аршавина вернула потерянный нос
Freepik
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Бывшей супруге футболиста Андрея Аршавина, экс-модели Алисе Казьминой удалось восстановить с помощью хирургического вмешательства себе нос. Об этом сообщил Telegram-канал «Пранкер Сорян».

«Моя дорогая подруга Алиса Аршавина сделала удачную операцию на нос, благодаря хирургу Агапову Денису. Как долго мы этого ждали!», - написал он.

Автор публикации уточнил, что в 2021 году Алиса стала прятать нос на фотографиях. А спустя какое-то время призналась, что ее нос разрушили последствия аутоиммунного заболевания.

После операции 41-летняя бывшая-модель больше не скрывает лицо за масками.

Ранее актриса Татьяна Васильева рассказала, на какие жертвы пошла ради красоты. По ее словам, она делала ботокс и колола филлеры для омоложения.

Модели Андрей Аршавин Пластические операции
04 марта 2024, 13:36
Проректор университета кооперации выступил на подмосковном стенде на ВФМ-2024
РИА «Новости»
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Встреча с проректором Российского университета кооперации (РУК) Иваном Дзюбаном состоялась на стенде Подмосковья на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) в Сочи. Дзюбан — глава Совета проректоров по молодежной политике и воспитательной деятельности образовательных организаций высшего образования, который формируется в Подмосковье при Министерстве информационных и социальных коммуникаций региона.

Иван Дзюбан рассказал собравшимся, что на этой должности смог осознать главную проблему современной молодежи.

«Самая главная проблема сейчас у молодежи - определиться с выбором, определиться, чем заниматься», - считает он.

Фестиваль молодежи стартовал 2 марта. В нем участвуют около 20 тысяч человек из 180 стран. Подмосковье представили более 300 человек. Это учащиеся, спортсмены, блогеры, тренеры. Третий день ВФМ-2024, 4 марта, начался с выступлений разных артистов и танцев под музыку.

Самые активные участники Всемирного фестиваля молодежи получат в подарок путешествие на Камчатку от Российского экологического оператора.

Молодежь Студенты Образование
04 марта 2024, 13:34
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Георгий Николаев
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На 54-м году скончался известный российский актер театра, кино и телевизионных сериалов Георгий Николаев. Об этом сообщила «Российская газета».

О смерти актера сообщил его друг и коллега по цеху, актер Анатолий Краснопивцев.

Георгий Николаев родился в 1971 году. Актерское образование он получил в 1996 году, окончив актерскую студию при «Творческой мастерской» под руководством известного народного артиста России Ивана Петрова. С 1996 по 2019 год Георгий Николаев был частью труппы Театра драмы Республики Карелия «Творческая мастерская», после чего с 2019 по 2022 год продолжил свою карьеру в Московском областном государственном ТЮЗе.

Кинематографическая карьера Николаева началась в 2016 году с роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». За годы работы в кино он успел сняться в ряде известных лент, таких как «Детективы Анны Малышевой», «Крепкие орешки», «Невский», «Кулагины», «Девушки с Макаровым» и других. На момент его смерти в производстве находились минимум три проекта с его участием.

Сериалы Кино Театры Актеры
04 марта 2024, 13:07
«Кооператив „Судорога“». Галкин высмеял российских артистов на концерте в США
РИА «Новости»
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Шоумен Максим Галкин* во время концерта в Соединенных Штатах выступил с критикой в отношении российских звезд. Он высмеял артистов, указав на их возраст, сообщила газета «Аргументы и факты».

Шоумен Максим Галкин* во время концерта в Соединенных Штатах выступил с критикой в отношении российских звезд. Он высмеял артистов, указав на их возраст, сообщила газета « Аргументы и факты ».

По словам юмориста, частью Российской музыкальной ассоциации являются такие артисты, как Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Лариса Долина.

Он уточнил, что средний возраст членов ассоциации превышает 70 лет. По этой причине название «кооператив Судорога» больше всего подходит для них.

Ранее руководитель ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Галкина* на распространение фейков о Вооруженных силах России. Если факты распространения юмористом ложной информации подтвердятся, он может лишиться загородного дома в деревне Грязи.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Максим Галкин Иноагенты

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