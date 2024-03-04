«Проблему не прятать». Эксперты рассмотрят иск к «Яндексу» из-за голоса Брежневой

На прошлой неделе истец обнаружила, что маршрут в системе «Яндекс.Навигатор» выстраивается голосом украинской артистки Брежневой, ныне - Галушки. При этом певица вовсю размахивает украинским флагом, а гонорары перечисляет боевикам ВСУ.

«Это плевок в сердца матерей, которые потеряли своих сыновей, это плевок со стороны „Яндекса“ в души людей», - отметила Гурьянова.

Депутат Кирьянов предложил рассмотреть иск и проанализировать этот случай с экспертами Госдумы и представителями «Яндекса».

Он добавил, что эксперты попытаются объяснить, как можно заниматься историей будущего, не разобравшись с прошлым. На встречу пригласят специалистов из правоохранительных органов и Роскомнадзора.

«И, действительно, давайте вот эту проблему не прятать куда-то. То есть всегда можно сказать: „А вот закона не было, и поэтому, раз не было регулирования, то мы продолжаем этот контракт, нам может быть очень невыгодно его расторгать, потому что там есть какие-то штрафы, санкции и так далее“. То есть, это я не конкретно про компанию „Яндекс“ сейчас говорю, а огромное количество рекламодателей, например», - подчеркнул депутат.

Гурьянова направила иск против «Яндекса» в Хамовнический районный суд Москвы. Ведущая оценила причиненный моральный ущерб от действий компании в 200 миллионов рублей.