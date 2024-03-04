04 марта 2024, 16:43

Паблик-ток с бизнесменом Дмитрием Захаровым состоялся на стенде Подмосковья на ВФМ

РИА «Новости»
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На стенде Подмосковья на Всемирном форуме молодежи устроили паблик-ток с предпринимателем Дмитрием Захаровым. Директор компании «Росфорум», финалист конкурса «Молодой предприниматель России», президент бизнес-клуба «Росмолодежь.Бизнес» обсудил с участниками форума, как создать личный бренд, прокачать лидерские качества и при этом не перегореть.

В тот же день на подмосковном стенде состоялась встреча с проректором Российского университета кооперации Иваном Дзюбаном.

А начался третий день фестиваля с танцев и выступлений различных артистов.

Форум стартовал в Сочи 2 марта. На него приехали около 20 тысяч человек из 180 стран. Московскую область представили более 300 участников. В программе - встречи с интересными спикерами из разных сфер, конкурсы, мастер-классы, различные активности. Всемирный форум молодежи продлится до 7 марта. Самых активных участников ждет приз - путешествие на Камчатку.

Молодежь Россия Фестивали Бизнес конкурсы
04 марта 2024, 17:06
Программу семейной ипотеки продлили до 2030 года по поручению президента
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Действие программы «Семейная ипотека» продлят до 20230 года по поручению президента Владимира Путина. Дополнительные расходы на ее реализацию из федерального бюджета в 2024 году достигнут примерно 260 миллиардов рублей, до 2030 года — ориентировочно полтора триллиона. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Действие программы «Семейная ипотека» продлят до 20230 года по поручению президента Владимира Путина. Дополнительные расходы на ее реализацию из федерального бюджета в 2024 году достигнут примерно 260 миллиардов рублей, до 2030 года - ориентировочно полтора триллиона. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В течение шести лет для семей с детьми сохранятся текущие условия ипотеки и ставка 6%. Базовые параметры программы также не изменятся.

Как отметил министр финансов Антон Силуанов, ипотека - один из главных инструментов улучшения жилищных условий россиян, а в условиях существенного роста цен задача государства - максимально поддержать людей.

«[Необходимо] обеспечить доступность жилья в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми. При этом важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки - для этого мы сконцентрируем усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки», - пояснил Силуанов.

Глава Минфина добавил, что объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ по итогам 2023 года достиг около 90%. Министерство намерено снизить этот показатель до 20-25%.

Путин объявил о продлении программы семейной ипотеки, оглашая послание к Федеральному собранию. Президент информировал и о том, что в России начнет действовать нацпроект «Семья».

Семья Минфин РФ Ипотека Льготная ипотека
04 марта 2024, 15:11
«Проблему не прятать». Эксперты рассмотрят иск к «Яндексу» из-за голоса Брежневой
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Эксперты Государственной думы в профильном комитете рассмотрят иск против «Яндекса» из-за голоса певицы Веры Брежневой в навигаторе, рассказал депутат, зампредседателя комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов ведущей «360» Аксинье Гурьяновой. Именно она подала судебный иск к компании.

На прошлой неделе истец обнаружила, что маршрут в системе «Яндекс.Навигатор» выстраивается голосом украинской артистки Брежневой, ныне - Галушки. При этом певица вовсю размахивает украинским флагом, а гонорары перечисляет боевикам ВСУ.

«Это плевок в сердца матерей, которые потеряли своих сыновей, это плевок со стороны „Яндекса“ в души людей», - отметила Гурьянова.

Депутат Кирьянов предложил рассмотреть иск и проанализировать этот случай с экспертами Госдумы и представителями «Яндекса».

Он добавил, что эксперты попытаются объяснить, как можно заниматься историей будущего, не разобравшись с прошлым. На встречу пригласят специалистов из правоохранительных органов и Роскомнадзора.

«И, действительно, давайте вот эту проблему не прятать куда-то. То есть всегда можно сказать: „А вот закона не было, и поэтому, раз не было регулирования, то мы продолжаем этот контракт, нам может быть очень невыгодно его расторгать, потому что там есть какие-то штрафы, санкции и так далее“. То есть, это я не конкретно про компанию „Яндекс“ сейчас говорю, а огромное количество рекламодателей, например», - подчеркнул депутат.

Гурьянова направила иск против «Яндекса» в Хамовнический районный суд Москвы. Ведущая оценила причиненный моральный ущерб от действий компании в 200 миллионов рублей.

Суд Яндекс Депутаты
04 марта 2024, 13:43
Экс-супруга Аршавина вернула потерянный нос
Freepik
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Бывшей супруге футболиста Андрея Аршавина, экс-модели Алисе Казьминой удалось восстановить с помощью хирургического вмешательства себе нос. Об этом сообщил Telegram-канал «Пранкер Сорян».

«Моя дорогая подруга Алиса Аршавина сделала удачную операцию на нос, благодаря хирургу Агапову Денису. Как долго мы этого ждали!», - написал он.

Автор публикации уточнил, что в 2021 году Алиса стала прятать нос на фотографиях. А спустя какое-то время призналась, что ее нос разрушили последствия аутоиммунного заболевания.

После операции 41-летняя бывшая-модель больше не скрывает лицо за масками.

Ранее актриса Татьяна Васильева рассказала, на какие жертвы пошла ради красоты. По ее словам, она делала ботокс и колола филлеры для омоложения.

Модели Андрей Аршавин Пластические операции
04 марта 2024, 13:36
Проректор университета кооперации выступил на подмосковном стенде на ВФМ-2024
РИА «Новости»
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Встреча с проректором Российского университета кооперации (РУК) Иваном Дзюбаном состоялась на стенде Подмосковья на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) в Сочи. Дзюбан — глава Совета проректоров по молодежной политике и воспитательной деятельности образовательных организаций высшего образования, который формируется в Подмосковье при Министерстве информационных и социальных коммуникаций региона.

Иван Дзюбан рассказал собравшимся, что на этой должности смог осознать главную проблему современной молодежи.

«Самая главная проблема сейчас у молодежи - определиться с выбором, определиться, чем заниматься», - считает он.

Фестиваль молодежи стартовал 2 марта. В нем участвуют около 20 тысяч человек из 180 стран. Подмосковье представили более 300 человек. Это учащиеся, спортсмены, блогеры, тренеры. Третий день ВФМ-2024, 4 марта, начался с выступлений разных артистов и танцев под музыку.

Самые активные участники Всемирного фестиваля молодежи получат в подарок путешествие на Камчатку от Российского экологического оператора.

Молодежь Студенты Образование

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