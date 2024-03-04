«Отрежьте длину сами». Стилист запретил россиянам надевать джинсы с отворотами и вышивкой

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«Если джинсы слишком длинные, то воспользуйтесь услугой ателье или отрежьте длину сами», - сказал он.

Специалист предупредил, что джинсы с вышивкой, аппликацией, отворотами, слишком большим количеством потертостей устарели. Он посоветовал выбирать белые брюки из денима свободного кроя с широкими штанинами.

Михаил Линев заявил, что особенно важно обратить внимание на посадку. Джинсы с высокой талией останутся в моде, но важно правильно подобрать размер. По его словам, хорошие брюки визуально увеличат рост на несколько сантиметров.

Белый цвет объявляли самым модным осенью 2023 года. Стилист и дизайнер Лилия Фаттахова заявляла, что он подчеркивал высокий статус владельца.