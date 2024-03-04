04 марта 2024, 08:48

«Отрежьте длину сами». Стилист запретил россиянам надевать джинсы с отворотами и вышивкой

Unsplash
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В 2024 году изменилась мода на джинсы. Брюки с отворотами, вышивкой, большим количеством потертостей ушли в прошлое, заявил Lenta.ru стилист и основатель модельного проекта ML Model Management Михаил Линев.

«Если джинсы слишком длинные, то воспользуйтесь услугой ателье или отрежьте длину сами», - сказал он.

Специалист предупредил, что джинсы с вышивкой, аппликацией, отворотами, слишком большим количеством потертостей устарели. Он посоветовал выбирать белые брюки из денима свободного кроя с широкими штанинами.

Михаил Линев заявил, что особенно важно обратить внимание на посадку. Джинсы с высокой талией останутся в моде, но важно правильно подобрать размер. По его словам, хорошие брюки визуально увеличат рост на несколько сантиметров.

Белый цвет объявляли самым модным осенью 2023 года. Стилист и дизайнер Лилия Фаттахова заявляла, что он подчеркивал высокий статус владельца.

Мода Одежда Магазины
04 марта 2024, 08:51
ООН указала на последствия роста добычи полезных ископаемых
Unsplash
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Разрастание инфраструктуры, огромный спрос на энергию и потребительская активность за последние 50 лет привела к увеличению мирового использования материалов в три раза. Об этом сообщили в отчете «Глобального прогноза ресурсов на 2024 год», который подготовила Международна группа ресурсов Программы ООН по окружающей среде (UNEP).

Разрастание инфраструктуры, огромный спрос на энергию и потребительская активность за последние 50 лет привела к увеличению мирового использования материалов в три раза. Об этом сообщили в отчете «Глобального прогноза ресурсов на 2024 год», который подготовила Международна группа ресурсов Программы ООН по окружающей среде ( UNEP ).

По прогнозам экспертов, такими темпами к 2060 году добыча природных ресурсов Земли может вырасти на 60% - со 100 миллиардов до 160 миллиардов тонн.

В среднем за год потребность в ресурсах растет более чем на 2,3%. На их добычу и переработку приходится более 60% выбросов парниковых газов, которые провоцируют глобальное потепление и вредят здоровью человека.

Авторы документа предложили пересмотреть питание людей, чтобы сократить отходы и потребление животного белка. Также они призвали выстраивать менее вредные транспортные системы и применять в строительстве переработанные материалы.

Питание Переработка ООН Глобальное потепление
04 марта 2024, 08:49
Национализированный ЧЭМК Антипова передадут Ростеху
РИА «Новости»
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Активы Челябинского электрометаллургического комбината, который принадлежал миллиардеру Юрию Антипову, могут передать госкорпорации Ростех. Об этом сообщил РБК.

Источник издания отметил, что Ростех оставит 25% активов в капитале, а 75% продаст частному инвестору.

«Активы бизнесмена Юрия Антипова, которые суд решил вернуть государству, могут быть переданы Ростеху», - указали в агентстве.

Средства сначала передадут на баланс Росимущества, а затем переведут Ростеху. Корпорация сохранит за собой блокпакет в структуре собственности и осуществит перенос производства ЧЭМК за счет средств эффективного инвестора-партнера. Источник издания добавил, что эта схема еще находится на стадии обсуждения.

Ранее по решению арбитражного суда Свердловской области акции предприятий промышленной группы ЧЭМК вернулись в собственность государства. По версии Генпрокуратуры, предприниматель Юрий Антипов получил заводы незаконным путем, а само производство находилось под контролем граждан недружественных государств.

Суд Ростех Челябинск Заводы
04 марта 2024, 08:19
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС
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Космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин отправился к Международной космической станции на многоразовом пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX. Об этом сообщило NASA в соцсети X.

Вместе с Гребенкиным в состав экипажа вошли американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Для всех них за исключением Баррата это первый полет.

Корабль успешно вышел на орбиту. Стыковка с МКС планируется 5 марта.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 состоялся во Флориде 4 марта в 06:53 по московскому времени. Космонавты проведут на МКС около полугода. Экипажу предстоит провести свыше 200 научных экспериментов в рамках долгосрочной миссии по подготовке человечества к пребыванию в космосе.

В августе 2023 года на корабле Crew Dragon к Международной космической станции пристыковался экипаж, в составе которого был другой российский космонавт - Константин Борисов. Кроме того, на борту находились американский астронавт Жасмин Могбели, европеец Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.

МКС Космонавты Роскосмос Космос
03 марта 2024, 22:04
Мэр Ростова-на-Дону предложил потерявшей жилье женщине взять кредит
РИА «Новости»
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Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко посоветовал жительнице рухнувшего дома на улице Нариманова взять кредит, чтобы решить проблемы с жильем. Видео встречи градоначальника с жильцами разрушенного здания привел Telegram-канал Don Mash.

Логвиненко провел встречу с жильцами рухнувшего дома на улице Нариманова. Одна из участниц мероприятия пожаловалась, что платит ипотеку за разрушенную квартиру, а теперь вынуждена дополнительно оплачивать жилье.

«Получите выплату - погасите кредит», - предложил мэр.

На вопрос, что делать дальше, градоначальник ответил: «Новый возьмете».

Также в ходе разговора Логвиненко пригрозил удалить возмущенную женщину из зала.

Стена пятиэтажного дома на улице Нариманова обрушилась вечером 27 января. Жильцы услышали грохот и скрежет и выбежали на улицу. После этого они увидели, что часть здания покосилась и обрушилась. Спасатели эвакуировали 95 человек, их временно разместили в здании школы.

Спасатели Женщины Кредиты

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