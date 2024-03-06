Наборы для вязания и товары из секс-шопа. Россиянам назвали необычные подарки к 8 Марта

По его словам, в специализированных магазинах можно найти подарки для женщин plus size и мам. В том числе повседневную или спортивную одежду.

«У нас для дорогих женщин, мам очень много косметики, средств для ухода за телом, масел, романтических свечей, аптечный сегмент. Sexual wellness - модное сейчас слово, это забота об интимном здоровье», - сказал он.

Цены и контекст Максимилиан Лапин предупредил, что важно учитывать психологический аспект и контекст. Он посоветовал правильно подобрать момент и создать романтическую атмосферу.

Хобби для всех Покупать подарки нужно заранее и желательно оффлайн, рассказал «360» директор по развитию сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. Он предупредил, что, во-первых, на маркетплейсах можно получить товар плохого качества, во-вторых, некоторые вещи нужно в прямом случае потрогать, прежде чем купить.

Выбор презентов, по его словам, большой. Маме-рукодельнице можно вручить набор для вязания, вышивания или любого другого вида творчества - полностью укомплектованный расходными материалами и инструментами. Борис Кац заявил, что творческой девушке подойдут холсты и краски. По его словам, на прилавках появились качественные карандаши отечественного производителя.

«Есть ароматовары, которые можно подарить не рукодельнице. Можно подарить совсем простые вещи, которые легко в домашних условиях делаются, из категории „все для мыловарения“ - заготовку и ароматы. Потратив 15 минут, человек почувствует, что он сделал что-то своими руками, это всегда очень ценно», - посоветовал он.

Подарки для пар Отдельная категория - товары для взрослых. По словам основателя Pink Rabbit Family Максимилиана Лапина, накануне праздников в интим-магазинах настоящий аншлаг. Многие покупатели приходили парами.

«На 8 Марта всегда популярны белье и косметика, на 14 февраля в основном какие-то парные игрушки и фетиш-истории. Потому что очень много фильмов было, сейчас люди воспринимают это как игру. Вот „Непослушная“ с Александром Петровым , где были кожаные штуки нашего производства. И к нам люди приходят на самом деле и спрашивают: „Можно вот эту мухобойку из фильма“», - сказал бизнесмен.

Купить цветы недорого в 2024 году не получится, предупредила «360» творческий директор дома цветочной моды «Элита-флора» Марина Запорожец. Цены, по ее словам, подскочили. Специалист порекомендовала добавить в букет к 8 Марта веточки багульника и заменить тюльпаны нарциссами или гиацинтами.