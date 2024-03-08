Минтруд предложил учитывать группу инвалидности при трудоустройстве по квоте

Минтруд создал новый подход к выполнению квоты на трудоустройство людей с инвалидностью. Предложение состоит в том, чтобы считать ее исполнение в зависимости от группы инвалидности - I группа будет занимать сразу три рабочих места. Об этом сообщило РИА «Новости».

Проект постановления правительства разработали в развитие закона «О занятости населения в Российской Федерации». Авторы учли предложения работодателей и общественных организаций инвалидов. Как пояснил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, главная задача состоит в том, чтобы позволить людям с инвалидностью найти работу и реализоваться в профессии.

«Мы предлагаем работодателям более гибкий подход к выполнению квоты. Это важно, потому что каждый из таких людей нуждается в особом подходе и иногда дополнительной поддержке - например, в адаптации рабочего места, трансфере на работу и домой», - пояснил Котяков.

При приеме на работу инвалида II группы исполнение квоты предлагается считать кратным двум рабочим местам, III группы - одному. Размер квоты будут устанавливать на региональном уровне с учетом рыночной ситуации и среднесписочной численности работников за квартал. В некоторых случаях работодателя могут освободить от выполнения квоты.

Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал реформировать систему помощи в трудоустройстве инвалидов.