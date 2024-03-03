Главы Гагаузии и Пензенской области обсудили вопросы сотрудничества в Сочи

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Она сообщила, что гагаузские аграрии и виноделы готовы организовать прямые поставки своей продукции в пензенские торговые сети.

Обсуждая вопросы образования, Гуцул добавила, что для углубленного изучения русского языка в школах автономии библиотекам необходима современная учебная и художественная литература, а аудиториям - цифровая техника.

Также она пригласила губернатора Мельниченко приехать с официальным визитом в Гагаузию в начале мая, когда жители отметят национальный праздник Хедерлез.

«Гагаузию и Пензенскую область связывает давняя и богатая история межрегионального сотрудничества. Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами действует с 2003 года», - отметила Гуцул.

Глава Молдавской автономии прилетела в Россию через несколько дней после съезда депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

По итогам встречи народные избранники приняли обращение к России и международному сообществу с просьбой надавить на Молдавию, которая перешла к экономической блокаде региона.

Гуцул на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко отметила, что Гагаузии тоже необходима поддержка России и терять уже наработанные связи автономия не намерена, несмотря на все усилия властей Молдавии. Матвиенко ответила, что не существует сил, способных прервать многолетнюю дружбу.