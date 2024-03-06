06 марта 2024, 15:35

Депутат Колунов призвал разрешить скорым сдвигать мешающие проезду машины

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Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов призвал разрешить автомобилям скорой помощи сдвигать неправильно припаркованные машины для проезда к месту экстренного вызова. Парламентарий рассказал «360», что в ближайшее время направит письмо с этой инициативой министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

«Неправильно припаркованные авто - огромная проблема. Конечно, штрафы и эвакуация владельцев пугают, но не сильно - думают: а вдруг пронесет. В итоге скорая не может проехать к месту вызова, врачам приходится идти пешком, терять драгоценные минуты. А ведь в вопросах жизни и здоровья счет идет даже на секунды!» - заметил Колунов.

Он напомнил о ситуации в Нижнем Новгороде, когда экипаж скорой ехал к грудному ребенку, и путь во дворе перегородила неправильно припаркованная машина. Законы не позволяют машине скорой помощи «подвинуть» автомобиль бампером, и водитель был вынужден сигналить, но на шум никто не вышел. Тогда врачи пошли к консьержу, но и это не помогло. Местные жители даже добавили водителя в домовой чат, но найти владельца автомобиля так и не удалось. Депутат подчеркнул, что подобных ситуаций сотни, а то и тысячи.

«Предлагаю разрешить водителям скорых в случаях, если объездной дороги нет или она значительно длиннее, „двигать“ мешающие проезду автомобили бампером. Подчеркиваю, что делать это водитель сможет только в случае экстренных вызовов, когда под угрозой находится жизнь человека», - продолжил Сергей Колунов.

Он добавил, что нужно четко прописать, что ни водитель скорой, ни государство не будут нести ответственность за поврежденный из-за неправильной парковки автомобиль. Кроме того, следует оборудовать машины силовыми бамперами, чтобы обезопасить от повреждений.

Законы Скорая помощь Врачи Депутаты Машины Водители
06 марта 2024, 14:56
Наборы для вязания и товары из секс-шопа. Россиянам назвали необычные подарки к 8 Марта
Freepik
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Стандартные наборы из букетов роз и конфет к 8 Марта потеряли актуальность. Россиянкам порекомендовали дарить для мыла и «мухобойки» из интим-магазина. О самых необычных предложениях — в материале «360».

По его словам, в специализированных магазинах можно найти подарки для женщин plus size и мам. В том числе повседневную или спортивную одежду.

«У нас для дорогих женщин, мам очень много косметики, средств для ухода за телом, масел, романтических свечей, аптечный сегмент. Sexual wellness - модное сейчас слово, это забота об интимном здоровье», - сказал он.

Цены и контекст Максимилиан Лапин предупредил, что важно учитывать психологический аспект и контекст. Он посоветовал правильно подобрать момент и создать романтическую атмосферу.

Хобби для всех Покупать подарки нужно заранее и желательно оффлайн, рассказал «360» директор по развитию сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. Он предупредил, что, во-первых, на маркетплейсах можно получить товар плохого качества, во-вторых, некоторые вещи нужно в прямом случае потрогать, прежде чем купить.

Выбор презентов, по его словам, большой. Маме-рукодельнице можно вручить набор для вязания, вышивания или любого другого вида творчества - полностью укомплектованный расходными материалами и инструментами. Борис Кац заявил, что творческой девушке подойдут холсты и краски. По его словам, на прилавках появились качественные карандаши отечественного производителя.

«Есть ароматовары, которые можно подарить не рукодельнице. Можно подарить совсем простые вещи, которые легко в домашних условиях делаются, из категории „все для мыловарения“ - заготовку и ароматы. Потратив 15 минут, человек почувствует, что он сделал что-то своими руками, это всегда очень ценно», - посоветовал он.

Подарки для пар Отдельная категория - товары для взрослых. По словам основателя Pink Rabbit Family Максимилиана Лапина, накануне праздников в интим-магазинах настоящий аншлаг. Многие покупатели приходили парами.

«На 8 Марта всегда популярны белье и косметика, на 14 февраля в основном какие-то парные игрушки и фетиш-истории. Потому что очень много фильмов было, сейчас люди воспринимают это как игру. Вот „Непослушная“ с Александром Петровым , где были кожаные штуки нашего производства. И к нам люди приходят на самом деле и спрашивают: „Можно вот эту мухобойку из фильма“», - сказал бизнесмен.

Купить цветы недорого в 2024 году не получится, предупредила «360» творческий директор дома цветочной моды «Элита-флора» Марина Запорожец. Цены, по ее словам, подскочили. Специалист порекомендовала добавить в букет к 8 Марта веточки багульника и заменить тюльпаны нарциссами или гиацинтами.

Праздники Торговля Магазины Бизнес 8 Марта
06 марта 2024, 14:07
Клуб «Мутабор» сменил название после вечеринки Ивлеевой
Freepik
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Московский клуб «Мутабор» переименовали спустя 2,5 месяца после «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Об сообщили в Telegram-канале заведения.

«Сегодня название-заклинание из сказки Вильгельма Гауфа будет произнесено в последний раз и намеренно стерто из памяти!» - говорится в сообщении.

«Мутабор» пока не работает из-за выявленных нарушений санитарных норм. Владельцам не удалось в суде оспорить приостановку деятельности заведения.

Собственники решили сменить название клуба на Arma, чтобы оно больше не ассоциировалось со скандальной вечеринкой.

«Пять лет назад впервые прозвучало эксцентрическое „Я превращусь“», - напомнили представители клуба, как появился «Мутабор».

Ивлеева устроила в клубе вечеринку для звезд в конце декабря. Гости должны были прийти в максимально обнаженном виде. После появления в соцсетях фотографий с мероприятия последовала волна негодования со стороны общественных деятелей и депутатов. На следующий день в заведение пришли силовики с обысками.

Отдых Анастасия Ивлеева Москва
06 марта 2024, 14:03
Стала известна дата премьеры «Холопа-3»
РИА «Новости»
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Стала известна дата выхода фильма «Холоп-3». Он выйдет 23 января 2025 года. Информация об этом появилась на сайте «Бюллетень кинопрокатчика», хотя официального объявления о съемках пока не поступало.

Съемки фильма стартуют в этом году. Актерский состав пока неизвестен. В предыдущей части сыграли Милош Бикович, Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова.

Предыдущий фильм, «Холоп-2», собрал в кинопрокате внушительные 3,8 миллиарда рублей. Он вышел 1 января и стал лидером по сборам в кинопрокате в России и странах СНГ за одни выходные. Лента повествует о событиях, случившихся с Гришей, бывшим мажором, который после пережитого в первой части начал делать добро. В избалованной мажорке Кате он видит себя и решает помочь - конечно, нетрадиционными методами.

Ранее зрители «360» сообщили, что «Холоп-2» и «Бременские музыканты» стали для них самыми ожидаемыми фильмами в 2024 году.

Стала известна дата выхода фильма «Холоп-3». Он выйдет 23 января 2025 года. Информация об этом появилась на сайте «Бюллетень кинопрокатчика» , хотя официального объявления о съемках пока не поступало.

Фильмы Премьеры
06 марта 2024, 13:11
Долина заступилась за участников «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Певица Лариса Долина высказалась в защиту артистов, которые стали участниками «голой» вечеринки, организованной в декабре блогером Анастасией Ивлеевой. Она выразила свое неодобрение к мероприятию, однако призвала не быть столь строгими к своим коллегам по профессии, сообщил StarHit.

По мнению Долиной, артисты уже достаточно пострадали. Ведь их исключили из основных новогодних телевизионных программ. Человек может ошибиться, считает певица.

«Мне кажется, все извинились, уже надо эту тему закрыть», - поделилась артистка.

После вечеринки многие артисты, в числе которых Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан и Лолита, записали ролики с извинениями. Однако некоторым общественным деятелям это показалось недостаточным, и у части из звезд начали отменять концерты.

Накануне наряд Долиной на модном показе поклонники назвали издевательством над российским флагом. Артистка вышла на подиум в черном боди, на котором сверкали зеркальные элементы. Обтягивающий наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы. Дополнила образ артистки накидка, выполненная в цветах триколора.

Музыка

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