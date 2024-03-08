Жители Одесской области сообщили о серии взрывов
Жители Одесской области услышали взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичная Одесса».
Из ресурса по оповещению населения следует, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны.
Из ресурса по оповещению населения следует, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны.
«Байден приостановил экспорт сниженного газа, это подарок Владимиру Путину от Джо Байдена. Зачем ему это нужно? Это приносит вред Америке», - отметил он.
По его словам, это решение негативно скажется на уровне жизни простых американцев, при этом популярность кандидата в президенты США Дональда Трампа продолжит расти.
Ранее обозреватель Hrot24 Франтишек Новак заявил, что мораторий на новые сделки по экспорту газа пойдет на пользу России и позволит ей заработать больше денег. Из-за отказа американцев от заключения новых контрактов мировые цены на газ подскочат к концу десятилетия. Особенно сильно пострадают Германия и Чехия.
Самый подходящий подарок для женщины на 8 Марта - это новая беременность. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, его слова передало издание «Говорит Москва».
«Я считаю, что лучший подарок для женщины - это новая беременность. Ребенок - это самая настоящая радость, от бухла - похмелье и все, пустая посуда, ощущение бэушности. Мужчины должны быть мужчинами, если возможно», - заявил он.
Депутат призвал отказаться от большого количества алкоголя в такой праздник. Исключением может стать «бутылочка шампанского». По мнению парламентария, зачатия в пьяном виде не должно произойти. Трезвые женщины - «это прекрасно», считает Милонов.
Ранее депутат призвал привлекать к ответственности курящих беременных женщин и отказывать им в покупке табачной или никотиносодержащей продукции. Также он потребовал не продавать сигареты матерям с детьми, потому что курение родителей негативно отражается на несовершеннолетних. Помимо этого, парламентарий возмутился легкодоступным расположением алкоголя в супермаркетах.
«В конце февраля на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. За час проезжает только несколько машин. В витрине местного часового магазина висит объявление о распродаже оставшегося товара», - сказано в материале.
Журналисты отметили, что закрытие границы с Россией окончательно разрушило экономику Виролахти. В регионе строят надежды на присоединение к городу Хамина. Как отметила глава департамента Министерства финансов Минна-Марья Йокинен, объединение муниципалитетов откроет возможность для развития, однако такой шаг не решит всех проблем.
«Боюсь, Виролахти может повторить судьбу бывшего муниципалитета Вехкалахти. После объединения с Хаминой Вехкалахти исчез», - сказала член совета от партии «Истинные финны» Яни Яаккола.
Ранее власти пограничной службы Финляндии призвали навсегда закрыть два пункта пропуска на российской границе - «Инари» и «Париккала». Деятельность этих КПП приостановили на несколько лет. Первый не работал в связи с прекращением перевоза древесины, а второй - из-за санкционных ограничений ЕС против России.
В начале 2000-х между Россией и Финляндией работали более 10 переходов. Потом их число постоянно уменьшали.
Соединенные Штаты могут построить порт в секторе Газа, о чем президент Байден заявит в ближайшем обращении к конгрессу США. Об этом сообщило Politico.
По данным издания, новый морской терминал будет предназначен для доставки гуманитарных грузов. При этом, как сообщил высокопоставленный представитель администрации Белого дома, размещение американских войск в анклаве не предусматривается.
«Президент объявит, что поручает вооруженным силам США возглавить чрезвычайную миссию по созданию порта в Средиземноморье на побережье Газы, который сможет принимать суда с продовольствием, водой, медикаментами», - уточнил чиновник.
Руководство США стало активнее призывать Израиль к временному прекращению огня в секторе Газа. Администрация Байдена также начала чаще требовать от израильских властей увеличить объемы гуманитарной помощи для населения палестинского анклава.