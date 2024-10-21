«Уверен, что результаты референдума для всей Европы довольно шокирующие. Народ отказался от европейского будущего, увидев не на одном примере, что это будущее представляет», - заявил эксперт.

Он отметил, что под лозунгами евроинтеграции часто могут разрушать традиционные ценности, порабощать экономику страны и проводить ее милитаризацию, как это случилось, например, с Украиной.

«Несмотря на то, что Санду и ее администрация устроили огромную пиар-кампанию, несмотря на то, что всех противников европейской интеграции на политическом поле планомерно подавляли, запрещали в СМИ, запрещали партии… Но даже в условиях такого жесткого прессинга жители Молдавии сказали нет евроинтеграции, которая для Молдавии была бы равна политическому и экономическому самоубийству», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Он привел в пример Румынию и Болгарию, которые в составе ЕС не развиваются, а, напротив, деградируют. Их сельское хозяйство, бывшее сильной стороной, подавляют в угоду странам Западной и Центральной Европы, а жителей воспринимают как дешевую рабочую силу, добавил Колчин. Он выразил уверенность, что Молдавию ждала бы такая же судьба.

Поэтому, отметил собеседник 360.ru, жители Молдавии проголосовали за независимость и самостоятельное будущее.

«Что, как показывает практика, самый верный путь», - подытожил он.

Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду проиграла референдум о евроинтеграции , который сама же и инициировала.