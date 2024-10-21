21 октября 2024, 15:31

Санду сочла подкупленными часть избирателей в Молдавии

Global Look Press
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Баллотирующаяся на второй президентский срок Майя Санду выразила мнение, что 150 тысяч избирателей в Молдавии подкупили, а система юстиции республики не смогла этому помешать. Об этом она заявила в ходе брифинга.

«Враги Молдавии хотят разделить нас. Бандиты используют демократию как слабое место, они хотят вернуться к власти любой ценой. Они хотели подкупить 300 тысяч голосов, за голоса заплатили 150 тысячам людей», - отметила Санду.

Она призвала изучить все допущенные при «атаке на суверенитет» ошибки и обратила внимание на неспособность системы юстиции в Молдавии предпринять необходимые меры по борьбе с покупкой и кражей голосов.

Днем ранее в Молдавии прошел первый тур президентских выборов. По результатам 99,41% протоколов Санду лидирует с 42,31% голосов. За ней следует бывший генеральный прокурор страны из Гагаузии Александр Стояногло с 26,07%. Второй тур выборов назначили на 3 ноября , так как никто не набрал необходимые 50% голосов.

Молдавия Майя Санду Выборы президента Молдавии
21 октября 2024, 15:34
«Самый верный путь». Почему жители Молдавии проголосовали против евроинтеграции
РИА «Новости»
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Около половины жителей Молдавии проголосовали против вступления в Евросоюз. Что это значит и почему евроинтеграция перестала для многих быть желанной, рассказал 360.ru политолог Петр Колчин.

«Уверен, что результаты референдума для всей Европы довольно шокирующие. Народ отказался от европейского будущего, увидев не на одном примере, что это будущее представляет», - заявил эксперт.

Он отметил, что под лозунгами евроинтеграции часто могут разрушать традиционные ценности, порабощать экономику страны и проводить ее милитаризацию, как это случилось, например, с Украиной.

«Несмотря на то, что Санду и ее администрация устроили огромную пиар-кампанию, несмотря на то, что всех противников европейской интеграции на политическом поле планомерно подавляли, запрещали в СМИ, запрещали партии… Но даже в условиях такого жесткого прессинга жители Молдавии сказали нет евроинтеграции, которая для Молдавии была бы равна политическому и экономическому самоубийству», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Он привел в пример Румынию и Болгарию, которые в составе ЕС не развиваются, а, напротив, деградируют. Их сельское хозяйство, бывшее сильной стороной, подавляют в угоду странам Западной и Центральной Европы, а жителей воспринимают как дешевую рабочую силу, добавил Колчин. Он выразил уверенность, что Молдавию ждала бы такая же судьба.

Поэтому, отметил собеседник 360.ru, жители Молдавии проголосовали за независимость и самостоятельное будущее.

«Что, как показывает практика, самый верный путь», - подытожил он.

Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду проиграла референдум о евроинтеграции , который сама же и инициировала.

Молдавия Евросоюз Референдум
21 октября 2024, 12:32
Медведев обозначил долгосрочные цели России
РИА «Новости»
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В число долгосрочных целей России можно включить распад США или создание полноценного противовеса этой стране. Такую точку зрения выразил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Задачей государства он также назвал максимальное ослабление Запада, в том числе Европы.

«Задачи остаются прежними - максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В этом нам помогают и сами США», - отметил Медведев.

Американцы, подчеркнул он, хотят господствовать как над Старым Светом, так и над всем остальным миром.

«А дальше цель может быть только одна - распад самих США. Либо - как минимум - создание полноценного противовеса Америке», - обратил внимание зампред Совбеза.

В пример он привел времена существования СССР и Варшавского договора.

Ранее Медведев предупредил Украину об опасности ядерного шантажа. Проверять на практике действие договора с КНДР о стратегическом партнерстве, заметил зампред Совбеза, не стоит.

США СССР Дмитрий Медведев Европа Россия Запад
21 октября 2024, 09:23
Уилан уклонился от ответа на прямой вопрос о шпионаже
РИА «Новости»
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Приговоренный к тюремному сроку в России  за шпионаж и вернувшийся в США в рамках обмена американец Пол Уилан отказался отвечать на прямой вопрос о работе с иностранными государствами. Его слова привел телеканал CBS.

«Это те самые вопросы, которые я обсужу в своей будущей книге. Сейчас это не то, во что я бы хотел вдаваться», - сказал Уилан в ответ на вопрос о сотрудничестве со странами, где он владеет гражданством, - США, Ирландией, Канадой или Великобританией.

Он также отказался раскрыть причину, почему мужчину задержали российские правоохранительные службы, когда ему передавали данные о работе ФСБ на флеш-накопителе.

При этом Уилан опроверг информацию о том, что он работал на разведывательное управление Министерства обороны США и был секретным агентом. Мужчина лишь уточнил, что был полицейским офицером и морским пехотинцем.

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года во время шпионской акции, суд приговорил его к 16 годам колонии. В августе 2024 года Уилан вернулся в США в рамках обмена осужденными.

США Шпионаж
21 октября 2024, 07:57
Вертолет врезался в радиобашню в США
РИА «Новости»
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В городе Хьюстон в американском штате Техас Вертолет врезался в радиобашню. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную пожарную службу.

«По предварительной информации, вертолет врезался в радиобашню около 19.54 по местному времени», - говорится в заявлении городской пожарной службы.

Сведений о погибших или пострадавших в результате ЧП на данный момент не поступало.

На появившихся в социальных сетях видеороликах видно, как после столкновения вертолет моментально загорелся и рухнул вниз. После этого на земле начался сильный пожар.

Ранее самолет с пассажирами на борту упал на автотрассу в Малайзии и столкнулся с машиной.

США Вертолеты

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