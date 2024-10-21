Около половины жителей Молдавии проголосовали против вступления в Евросоюз. Что это значит и почему евроинтеграция перестала для многих быть желанной, рассказал 360.ru политолог Петр Колчин.

«Уверен, что результаты референдума для всей Европы довольно шокирующие. Народ отказался от европейского будущего, увидев не на одном примере, что это будущее представляет», - заявил эксперт.

Он отметил, что под лозунгами евроинтеграции часто могут разрушать традиционные ценности, порабощать экономику страны и проводить ее милитаризацию, как это случилось, например, с Украиной.

«Несмотря на то, что Санду и ее администрация устроили огромную пиар-кампанию, несмотря на то, что всех противников европейской интеграции на политическом поле планомерно подавляли, запрещали в СМИ, запрещали партии… Но даже в условиях такого жесткого прессинга жители Молдавии сказали нет евроинтеграции, которая для Молдавии была бы равна политическому и экономическому самоубийству», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Он привел в пример Румынию и Болгарию, которые в составе ЕС не развиваются, а, напротив, деградируют. Их сельское хозяйство, бывшее сильной стороной, подавляют в угоду странам Западной и Центральной Европы, а жителей воспринимают как дешевую рабочую силу, добавил Колчин. Он выразил уверенность, что Молдавию ждала бы такая же судьба.

Поэтому, отметил собеседник 360.ru, жители Молдавии проголосовали за независимость и самостоятельное будущее.

«Что, как показывает практика, самый верный путь», - подытожил он.

Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду проиграла референдум о евроинтеграции , который сама же и инициировала.