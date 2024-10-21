Эстонию защитят от мигрантов буями с лезвиями

По его словам, полиция в настоящее время рассматривает два возможных решения для защиты государственной границы. Первый вариант предусматривает установку цепи из буев.

«Система устроена таким образом, что, если кто-то попытается преодолеть эту водную инфраструктуру, то от его транспортного средства или лодки мало что останется. В очень сложных местах присутствуют устройства с режущими лезвиями», - заявил Коммусаара.

Другая вероятная опция - плавучий забор на понтонах. По данным телерадиокомпании, департамент выделит миллион евро на пилотный проект, который продлится три года. Установку защиты начнут уже в 2025 году - в первую очередь, в местах, где граница наиболее легкодоступна.

Ранее стало известно, что украинка незаконно перешла границу Эстонии и России с болторезом.