Медведев обозначил долгосрочные цели России

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Задачей государства он также назвал максимальное ослабление Запада, в том числе Европы.

«Задачи остаются прежними - максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В этом нам помогают и сами США», - отметил Медведев.

Американцы, подчеркнул он, хотят господствовать как над Старым Светом, так и над всем остальным миром.

«А дальше цель может быть только одна - распад самих США. Либо - как минимум - создание полноценного противовеса Америке», - обратил внимание зампред Совбеза.

В пример он привел времена существования СССР и Варшавского договора.

Ранее Медведев предупредил Украину об опасности ядерного шантажа. Проверять на практике действие договора с КНДР о стратегическом партнерстве, заметил зампред Совбеза, не стоит.