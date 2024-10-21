21 октября 2024, 12:32

Медведев обозначил долгосрочные цели России

РИА «Новости»
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В число долгосрочных целей России можно включить распад США или создание полноценного противовеса этой стране. Такую точку зрения выразил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Задачей государства он также назвал максимальное ослабление Запада, в том числе Европы.

«Задачи остаются прежними - максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В этом нам помогают и сами США», - отметил Медведев.

Американцы, подчеркнул он, хотят господствовать как над Старым Светом, так и над всем остальным миром.

«А дальше цель может быть только одна - распад самих США. Либо - как минимум - создание полноценного противовеса Америке», - обратил внимание зампред Совбеза.

В пример он привел времена существования СССР и Варшавского договора.

Ранее Медведев предупредил Украину об опасности ядерного шантажа. Проверять на практике действие договора с КНДР о стратегическом партнерстве, заметил зампред Совбеза, не стоит.

США СССР Дмитрий Медведев Европа Россия Запад
21 октября 2024, 09:23
Уилан уклонился от ответа на прямой вопрос о шпионаже
РИА «Новости»
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Приговоренный к тюремному сроку в России  за шпионаж и вернувшийся в США в рамках обмена американец Пол Уилан отказался отвечать на прямой вопрос о работе с иностранными государствами. Его слова привел телеканал CBS.

«Это те самые вопросы, которые я обсужу в своей будущей книге. Сейчас это не то, во что я бы хотел вдаваться», - сказал Уилан в ответ на вопрос о сотрудничестве со странами, где он владеет гражданством, - США, Ирландией, Канадой или Великобританией.

Он также отказался раскрыть причину, почему мужчину задержали российские правоохранительные службы, когда ему передавали данные о работе ФСБ на флеш-накопителе.

При этом Уилан опроверг информацию о том, что он работал на разведывательное управление Министерства обороны США и был секретным агентом. Мужчина лишь уточнил, что был полицейским офицером и морским пехотинцем.

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года во время шпионской акции, суд приговорил его к 16 годам колонии. В августе 2024 года Уилан вернулся в США в рамках обмена осужденными.

США Шпионаж
21 октября 2024, 07:57
Вертолет врезался в радиобашню в США
РИА «Новости»
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В городе Хьюстон в американском штате Техас Вертолет врезался в радиобашню. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную пожарную службу.

«По предварительной информации, вертолет врезался в радиобашню около 19.54 по местному времени», - говорится в заявлении городской пожарной службы.

Сведений о погибших или пострадавших в результате ЧП на данный момент не поступало.

На появившихся в социальных сетях видеороликах видно, как после столкновения вертолет моментально загорелся и рухнул вниз. После этого на земле начался сильный пожар.

Ранее самолет с пассажирами на борту упал на автотрассу в Малайзии и столкнулся с машиной.

США Вертолеты
21 октября 2024, 07:44
Шор заявил, что Санду проиграла референдум о евроинтеграции Молдавии
РИА «Новости»
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Президент Молдавии Майя Санду проиграла референдум по вступлению республики в Евросоюз. Такое мнение выразил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор. Его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил, что полгода назад обещал Санду баттл по референдуму. По его словам, молдавский лидер запугивала всех арестами и обысками.

«Сегодня я тебя поздравляю - баттл ты проиграла, Молдавия проголосовала против», - высказался Шор.

Лидер оппозиционного блока поблагодарил молдавский народ за «твердость и жесткость», а также за то, что не поддались на провокации.

В минувшее воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и еврореферендум.

Как сообщил RT , после обработки 98,02% протоколов против вступления республики в Евросоюз проголосовали 50,12%. За евроинтеграцию выступили 49,88%. Санду заявила, что Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию. По ее словам, в выборы вмешались «ОПГ вместе с иностранными силами».

Молдавия Евросоюз Референдум Майя Санду Выборы президента Молдавии
21 октября 2024, 01:05
ЦАХАЛ ударил по аэропорту в Бейруте
РИА «Новости»
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Самолеты ВВС Израиля нанесли несколько ударов по Бейруту, прилеты зафиксировали рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

По данным очевидцев, из-за атаки несколько многоэтажных домов оказались полностью разрушенными.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал западные страны остановить поставки оружия в Израиль. По его словам, в приоритете должен быть поиск дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее израильская авиация атаковала южную окраину Бейрута , чтобы ликвидировать возможного преемника убитого главы ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы - Хашима Сафи ад-Дина.

Израиль Конфликт Ливана и Израиля

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