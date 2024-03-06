Житель Германии 217 раз привился от COVID-19. Его иммунитет не пострадал

По данным The Lancet Infectious Diseases, группа ученых из Университета Эрлангена-Нюрнберга обследовала 62-летнего мужчину из Магдебурга, который привился от ковида 217 раз в течение 29 месяцев.

Согласно результатам поведенного анализа, его иммунная система не пострадала от гипервакцинации.

Врачи отметили, что организм пациента работает «совершенно нормально», к тому же определенные клетки и антитела против вируса Sars-CoV-2 встречаются у него значительно чаще, чем у тех, кто сделал всего три прививки.

При этом ученые подчеркнули, что это единичный случай, и делать выводы пока рано.

Ранее New England Journal of Medicine опубликовал новое исследование о связи COVID-19 и ухудшении памяти. Комментируя представленные данные, российские эксперты отметили, что продолжают сталкиваться с жалобами пациентов на снижение функций памяти, внимания и невозможность сосредоточиться на работе.