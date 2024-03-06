06 марта 2024, 20:39

Житель Германии 217 раз привился от COVID-19. Его иммунитет не пострадал

РИА «Новости»
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Иммунная система жителя Германии, прошедшего курс гипервакцинации от коронавируса, не пострадала, и он ни разу не заболел COVID-19. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

По данным The Lancet Infectious Diseases, группа ученых из Университета Эрлангена-Нюрнберга обследовала 62-летнего мужчину из Магдебурга, который привился от ковида 217 раз в течение 29 месяцев.

Согласно результатам поведенного анализа, его иммунная система не пострадала от гипервакцинации.

Врачи отметили, что организм пациента работает «совершенно нормально», к тому же определенные клетки и антитела против вируса Sars-CoV-2 встречаются у него значительно чаще, чем у тех, кто сделал всего три прививки.

При этом ученые подчеркнули, что это единичный случай, и делать выводы пока рано.

Ранее New England Journal of Medicine опубликовал новое исследование о связи COVID-19 и ухудшении памяти. Комментируя представленные данные, российские эксперты отметили, что продолжают сталкиваться с жалобами пациентов на снижение функций памяти, внимания и невозможность сосредоточиться на работе.

Германия Исследования Врачи Ученые Мужчины
06 марта 2024, 20:58
«Съеживается перед Путиным». Байден сделал резкий выпад в адрес Трампа
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден обвинил кандидата от республиканцев на пост главы Белого дома Дональда Трампа в неспособности отличать хорошее от плохого и в том, что тот «съеживается» перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание The Hill.

Американский лидер, комментируя выход главного соперника Трампа от Республиканской партии Никки Хейли из президентской гонки, дал характеристику обоим претендентам на пост главы государства.

По его словам, «Хейли была готова говорить правду о Трампе: о хаосе, который следует за ним, о его неумении отличать добро ото зла, о том, как он съеживается перед Путиным».

Бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Пр этом она не стала призывать своих сторонников голосовать за Дональда Трампа.

США Белый дом в США Дональд Трамп Владимир Путин Джо Байден
06 марта 2024, 19:55
Последний конкурент Трампа отказался бороться за право баллотироваться от республиканцев
РИА «Новости»
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Бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Как сообщил телеканал CNN, она не стала призывать сторонников голосовать за ее соперника Дональда Трампа.

Бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Как сообщил телеканал CNN , она не стала призывать сторонников голосовать за ее соперника Дональда Трампа.

«Хейли - последний оставшийся соперник Дональда Трампа в предвыборной гонке - поздравила, но не поддержала бывшего президента», - написали журналисты.

Трамп должен заслужить голоса, подчеркнула Хейли. Экс-губернатор Южной Каролины также напомнила, что всегда была консервативным республиканцем и поддерживала кандидатов от партии.

Источники, знакомые с планами Хейли, сообщили CNN перед ее выступлением, что подход политика даст ей возможность поддержать Трампа перед всеобщими выборами.

Бывший президент США Дональд Трамп и действующий лидер Джо Байден выиграли праймериз в «супервторник». Трамп одержал победу в 14 штатах из 15.

США Дональд Трамп ООН Выборы президента США
06 марта 2024, 19:52
Европа и США не смогли решить, что делать с замороженными российскими активами
Pxhere
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Евросоюз и Соединенные Штаты не могут определиться, как именно использовать замороженные активы России. Европа хочет изъять только доходы от них, а США настаивают на полной конфискации средств, сообщило издание Politico.

«Европейская комиссия <…> не готова выйти за рамки существующего плана, который нацелен только на доходы, полученные от замороженных средств, а не на массовую конфискацию активов», - написали авторы публикации.

Для США это проблема, ведь подавляющее большинство активов хранится в Бельгии, в депозитарии ценных бумаг Euroclear, поэтому любой шаг по конфискации требует одобрения Европы. Между Соединенными Штатами и некоторыми из их европейских союзников по этому поводу возникла напряженность.

«Европейские столицы по большей части вообще уклоняются от дебатов. Для них это слишком рискованно», - добавили журналисты.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассмотрит использование замороженных активов России для военной поддержки Украины. Он назвал передачу ценных бумаг РФ для поставок и закупок «шагом вперед».

США Бельгия Доходы Европа Россия Евросоюз
06 марта 2024, 19:14
Турецкий грузовой терминал отказался принимать нефть из России
Unsplash
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Турецкая компания Global Terminal Services, управляющая грузовым терминалом «Дортиол» в провинции Хатай, объявила о прекращении приема нефтепродуктов из России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Компания также отказалась принимать любую продукцию, загруженную в российских портах.

«GTS решила прервать все возможные связи с российской нефтью», - указали представители фирмы.

Прием нефти из России не возобновится даже в том случае, если товары не будут нарушать санкции, а также какие-либо законы или правила, подчеркнули в компании.

Ранее агентство информировало о торговых проблемах между турецкой и российской сторонами. Сложности возникли из-за американских санкций против финансовых организаций Турции. Белый дом с помощью указа заморозил турецко-российскую торговлю, а также замедлил многие платежи, связанные с энергетической сферой.

Из-за антироссийских ограничений также пострадали клиенты крупных банков Объединенных Арабских Эмиратов. Финансовые организации начали закрывать счета россиян.

Турция Санкции Нефть Россия Экономика

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