03 марта 2024, 18:36

«Ждите». Симоньян допустила новые публикации после обнародования беседы военных ФРГ

РИА «Новости»
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Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что может сделать новые публикации после обнародования аудиозаписи беседы офицеров армии ФРГ об атаке на Крымский мост. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Дадут еще - опубликую еще. Откуда получила - там больше нету. Ждите», - подчеркнула журналист.

В пятницу, 1 марта, Симоньян опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» запись разговоров высокопоставленных военных немецкой армии, которые обсудили детали вероятной атаки на Крымский мост. В ходе обсуждения они предложили разбить общую операцию на несколько этапов и обратиться за помощью в планировании к Великобритании.

На этом фоне глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что в Европе все еще силен лагерь политиков, которые относятся к России очень враждебно и не меняют своего курса.

Крымский мост Журналистика Военные Европа Россия
03 марта 2024, 18:09
Военных ФРГ уличили в непрофессионализме
Global Look Press
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Публикация переговоров немецких офицеров о возможной атаке дальнобойными ракетами Taurus на Крымский мост показала непрофессионализм армейской элиты Германии. Об этом РИА «Новости» заявила руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

По ее мнению, на фоне скандала немецкая сторона показала свою беспомощность, пытаясь всеми способами скрыть информацию.

«Публикация представила очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты. Как они к Wi-Fi подключаются и ведут обсуждения. А ведь каждый подросток знает, как зашифровать конференцию», - добавила Кнайсль.

В минувшую пятницу главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала аудиозапись, на которой военные Германии обсуждали возможную атаку на Крымский мост.

Министерство обороны ФРГ отказалось комментировать эту ситуацию.

Канцлер Германии Олаф Шольц в то же время заявил, что выяснение всех обстоятельств возникновения утечки ведется очень интенсивно.

Германия Австрия Крым
03 марта 2024, 17:21
Американские фермеры предупредили об угрозе продовольственного кризиса
Unsplash
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Продвигаемая властями США глобалистская «зеленая политика» и высокая инфляция нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству страны. Если движение в этом направлении продолжится, оно приведет к продовольственному кризису. Об этом в эфире телеканала Fox News заявили основатель организации «Черные фермеры Америки» Джон Бойд — младший и владелец ранчо в Техасе Шэд Салливан.

Руководитель объединения фермеров заявил, что большая часть членов предпочитают закрывать свои хозяйства из-за растущих издержек, которые привели к сокращению поголовья скота.

«Фермеры закрывают свой бизнес каждый день. У них не появляется больше телят для дальнейшего размножения», - заявил Бойд-младший.

По его оценке, производство говядины за последний год в США сократилось почти на полмиллиона тонн. Уже в ближайшее время с невозможностью купить мясо столкнется большая часть американцев, добавил собеседник журналистов.

Отдельно он добавил, что правительство США отказывает фермерам в финансовой помощи для выкупа заложенных под кредиты ферм, но при этом продолжает отправлять средства на Украину. Все это приведет к тому, что сельское хозяйство погрузится в глубокий кризис и в стране начнется голод.

Владелец ранчо в Техасе Шэд Салливан заявил, что за продвижением «зеленой» повестки стоят крупные корпорации, которые поставили перед собой цель контролировать производство и потребление по всему миру.

«Это происходит повсюду, мы видим, что фермеры становятся частью интегрированной системы. Отрасль мясного скотоводства - последний бастион, который пока не пал», - заявил он.

Салливан добавил, что сейчас властями страны необходимо помешать мировым корпорациям внедрять правила, которые мешают развитию сельского хозяйства и наносят значительный ущерб.

Отмена плана Евросоюза по двукратному сокращению использования пестицидов стала одной из причин масштабных протестов фермеров во Франции. Недовольные отсутствием финансовой поддержки и дополнительным давлением аграрии пошли на радикальные шаги. В Ажене фермеры выгрузили перед зданием банков и префектуры грузовики с навозом из-за недостаточной помощи и высоких процентов по кредитам.

Продвигаемая властями США глобалистская «зеленая политика» и высокая инфляция нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству страны. Если движение в этом направлении продолжится, оно приведет к продовольственному кризису. Об этом в эфире телеканала Fox News заявили основатель организации «Черные фермеры Америки» Джон Бойд - младший и владелец ранчо в Техасе Шэд Салливан.

США Сельское хозяйство Кризис Фермеры
03 марта 2024, 17:01
Маску объяснили причину существования НАТО
РИА «Новости»
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Военно-политический блок НАТО существует ради борьбы с Россией. Таким образом президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на вопрос американского предпринимателя Илона Маска в соцсети X о том, почему альянс до сих пор не упразднили.

«Дорогой Илон Маск, причина, по которой блок НАТО был основан, существует и будет существовать, - это Россия и другие враги свободного мира», - ответил лидер прибалтийского государства.

Американский бизнесмен Дэвид Сакс заявил ранее, что НАТО нужно распустить, поскольку СССР распался еще в 1991 году. Маск согласился с этой идеей.

Изначально блок создавался для «сдерживания» СССР, эту доктрину провозгласил в 1947 году президент США Гэрри Трумэн. НАТО появился в 1949 году и неоднократно расширялся.

В 2023 году к альянсу присоединилась Финляндия, в ближайшее время ожидается вступление Швеции. В России заявили, что ответят на расширение альянса развертыванием дополнительного вооружения в Ленинградском и Московском военных округах.

Латвия Россия НАТО Илон Маск
03 марта 2024, 16:30
Белоруссия обвинила Литву в специальном создании затора на границе
РИА «Новости»
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Литовская сторона специально создает затор на границе с Белоруссией. Такое мнение выразили в таможенном комитете республики.

В ведомстве напомнили, что два таможенных поста с Литвой закрылись 1 марта. С учетом этого основная масса перевозчиков поехала в пункт пропуска «Каменный Лог».

«Нагрузку наша сторона приняла исправно, чего не скажешь про литовских соседей. В пункте пропуска - очередь из грузовиков протяженностью в 10 километров. Складывается ощущение, что литовская сторона специально создает затор», - указали в комитете.

Там же напомнили о нормах, по которым необходимо оформлять по 500 машин в каждом направлении. При нормальной работе разгрузить переезды реально, выразили уверенность белорусские специалисты, добавив, что сотрудников с закрытых пунктов пропуска можно было бы перенаправить на действующие. Белоруссия так и поступила, а Литва, судя по всему, нет.

«Как рассказали здесь водители, белорусы оформляют машины быстро: на одну уходит около 15 минут. Загвоздка в литовцах. И все, кто ожидает здесь, надеются на их благоразумие. Хотя многие уже не верят, что проблема решится быстро», - подчеркнули представители комитета.

Также в пресс-службе обратили внимание, что белорусские таможенники и пограничники продолжают работать, даже несмотря на простой их литовских коллег.

Белоруссия Таможня Литва

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