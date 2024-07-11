Западу предрекли наказание за упорство в заблуждениях

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Дипломат прокомментировал итоги саммита НАТО в Вашингтоне и ответил на вопрос о намерении США усилить свое присутствие в разных регионах мира.

«Я думаю, что суд истории продемонстрирует обреченность подобного рода попыток и полный провал этой политики», - подчеркнул Рябков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил об ответных мерах России на действия НАТО. РФ проанализирует и внимательно изучит итоговую декларацию саммита. Официальный представитель Кремля назвал главной целью альянса «подавление» России.