11 июля 2024, 16:47

Западу предрекли наказание за упорство в заблуждениях

РИА «Новости»
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Страны Запада упорствуют в своих заблуждениях. Об этом в интервью ТАСС завил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат прокомментировал итоги саммита НАТО в Вашингтоне и ответил на вопрос о намерении США усилить свое присутствие в разных регионах мира.

«Я думаю, что суд истории продемонстрирует обреченность подобного рода попыток и полный провал этой политики», - подчеркнул Рябков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил об ответных мерах России на действия НАТО. РФ проанализирует и внимательно изучит итоговую декларацию саммита. Официальный представитель Кремля назвал главной целью альянса «подавление» России.

Запад НАТО МИД РФ
11 июля 2024, 17:27
Почти 40 индийцев умерли за сутки от ударов молний
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Не менее 38 жителей индийского штата Уттар-Прадеш погибли 10 июля из-за ударов молний во время ливня. Об этом сообщила газета India Today.

По информации издания, жертвами ударов молний стали работники сельского хозяйства и люди, прятавшиеся от ливня под кронами деревьев. Помимо гроз и дождей в разных районах штата также зафиксировали наводнения.

Больше всего человек погибли в городе Пратапгарх - там от молний скончались 11 местных жителей. Еще несколько десятков индийцев выжили, но получили ожоги.

Ранее четыре американца погибли в штате Техас из-за урагана «Берил», который обрушился на побережье Мексиканского залива. Один из жителей скончался в пожаре, вспыхнувшем от удара молнии.

Наводнения Индия Погода
11 июля 2024, 15:54
Путин не исключил создание парламента БРИКС
РИА «Новости»
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БРИКС в будущем может получить парламентскую структуру.  Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе X парламентского форума экономического объединения.

По его словам, такие встречи укрепляют авторитет организации и ее влияние в мире. Взаимодействие стран БРИКС поможет добиться максимальной реализации инвестиционного, экономического, технологического и человеческого потенциала государств.

«Роль парламентских форумов, конференций, их утверждение в мировой политике поистине огромна, говорю это без всякого преувеличения», - подчеркнул президент.

БРИКС пока не имеет институционально оформленной парламентской структуры, но в будущем эту идею обязательно реализуют, уверен Путин.

Азербайджан выразил желание стать полноправным участником БРИКС. Государство в своей внешней политике содействует солидарности, сотрудничеству и диалогу.

Владимир Путин БРИКС
11 июля 2024, 15:51
Эрдоган раскрыл важную деталь переговоров с Путиным
РИА «Новости»
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С президентом Владимиром Путиным можно вести переговоры даже при расхождении с ним во мнениях. Об этом Newsweek заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что турецкая сторона в некоторых вопросах отстаивает иную позицию, чем Россия. Несмотря на это, лидеры государств продолжают переговоры.

«Мы способны обсуждать вопросы между собой и вникать в конкретные пути их решения», - подчеркнул Эрдоган.

Он также добавил, что Турция стремится найти конструктивный подход к решению задач и не проводит «политику, отягощенную предрассудками».

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан предложил создать «платформу мира» для дипломатического урегулирования украинского кризиса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эту идею и сообщил, что Россия не отказывается от переговоров для завершения конфликта.

Турция Дипломатия Реджеп Эрдоган Россия Переговоры Владимир Путин
11 июля 2024, 15:22
Стремится к сотрудничеству. Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС
РИА «Новости»
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Азербайджан хочет быть полноправным участником БРИКС. О стремлении страны стать частью организации заявила председатель парламента республики Сахиба Гафарова. Ее процитировал ТАСС.

«Азербайджан в своей внешней политике содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности. Это касается и двусторонних отношений, и деятельности в рамках международных площадок. В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС», - отметила спикер парламента Азербайджана.

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в очереди на вступление в БРИКС стоят 24 государства. Также она отметила, что расширение объединения явно досаждает Западу.

Отношения Международные отношения Запад Валентина Матвиенко БРИКС Азербайджан

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