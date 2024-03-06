Законопроект о запрете TikTok разработали в США

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Проект закона получил название «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками». Его авторами выступили республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти. В документе ByteDance и соцсеть TikTok описали как приложения, контролируемые «иностранными злоумышленниками».

Законопроект вынуждает компанию отказаться от приложения. Либо сам TikTok запретят в США.

«Если компания не откажется от TikTok, распространение его через App Store или платформу веб-хостинга в США станет незаконным, что фактически запретит его даже среди нынешних пользователей», - указали авторы материала.

Этот проект закона позволит президенту США запрещать и другие приложения. К «иностранным противникам» авторы документа отнесли Китай, Россию, Северную Корею и Иран.