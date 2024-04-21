21 апреля 2024, 15:50

Японские военные нашли черные ящики разбившихся на учениях вертолетов

РИА «Новости»
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Японские аналитики изучат информацию с бортовых самописцев, обнаруженных после авиакатастрофы во время военных маневров. В ходе учений столкнулись два вертолета SH60K Mitsubishi, сообщило агентство Kyodo.

Министр обороны Японии Минору Кихара подтвердил, что черные ящики нашли неподалеку от места крушения - в 270 километрах к востоку от острова Торисима. Военные также обнаружили неподалеку остатки лопастей от пропавших вертолетов.

Боевые машины проводили 20 апреля учения по поиску подводных лодок в ночное время над Тихим океаном. На борту каждого вертолета находились четыре члена экипажа, которые перестали выходить на связь. Спасательную операцию затруднила глубина в месте крушения - она превышает 5,5 километра.

Ранее востоковед Константин Корнеев предположил, что Япония не станет членом AUKUS. По его мнению, вхождение в это оборонное объединение не принесет выгоды стране.

Вертолеты Военные
21 апреля 2024, 14:52
Президент Швейцарии направила Путину сигнал после его переизбрания
Global Look Press
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Президент Швейцарии Виола Амхерд пыталась связаться с российским лидером Владимиром Путиным после его переизбрания и направляла ему письмо. В нем она выразила свои соболезнования в связи с терактом в Красногорске. Об этом сообщило швейцарское издание Blick.

Представитель Министерства обороны Швейцарии Лоренц Фришкнехт рассказал о содержимом письма.

«В письме содержатся соболезнования в связи с терактом в Москве 22 марта и в адрес тех, кто пострадал от недавних наводнений, затронувших несколько регионов России», - отметил он.

Фришкнехт добавил, что швейцарский лидер хотела показать Путину готовность страны к диалогу в «трудные времена». По словам представителя оборонного ведомства, Амхерд обращала внимание на уважение норм международного права и принципов, закрепленных в ООН.

В послании швейцарский лидер подчеркнула, что они должны стать «компасом для достижения мира и процветания». Фришкнехт также объяснил, что письмо не являлось поздравлением Путина с его переизбранием.

Ранее Швейцария согласилась провести на своей территории конференцию по Украине. Мероприятие пройдет в июне. Для обеспечения безопасности власти закроют небо и ограничат дорожное движение.

Красногорск Россия Владимир Путин ООН Швейцария
21 апреля 2024, 13:17
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации «Репортеры без границ»
Freepik
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортеры без границ». Информация следует из данных сервиса РКН для проверки ограничения доступа к ресурсам и страницам сайтов в интернете.

«Доступ ограничивается к сайту», - указано при проверке сайта.

Причины ограничения пока не указаны. «Репортеры без границ» - международная неправительственная организация, целью которой является защита журналистов и сотрудников медиа индустрии.

Ранее в России заблокировали Amazon Web Services, GoDaddy.com и ряд других хостинг-провайдеров. Все они зарегистрированы в США. РКН внес их в перечень компаний, обязанных «приземлиться» в РФ - открыть свои офисы в стране.

В первом квартале 2024 года Роскомнадзор удалил или заблокировал почти 172 тысячи материалов , опубликованных в Сети. Ведомство удаляло материалы с порнографическим и пронаркотическим контентом, экстремистским содержанием, пропагандой ЛГБТ* и фейками о российской армии.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

США Интернет Законы Роскомнадзор Россия Армия
21 апреля 2024, 12:36
Глава Гагаузии прибыла в Москву
РИА «Новости»
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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла с визитом в Москву. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Гуцул поучаствует в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС.

«Съезд проходит в одной из гостиниц в центре Москвы», - передали журналисты.

Во встрече примут участие лидеры партий «Возрождение» и Victorie.

В начале апреля Гуцул уже приезжала в Москву с рабочим визитом. На встрече с президентом Владимиром Путиным она получила от него обещание , что Россия всегда будет поддерживать этот регион в экономическом и социальном плане. Гуцул также расскзаала, что Молдавия развязала экономическую войну против Гагаузской автономии, из-за которой регион несет огромные убытки.

Молдавия Москва Гагаузия
21 апреля 2024, 12:19
Саммит лидеров Евросоюза в Брюсселе начался со скандала
Global Look Press
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Лидеры Евросоюза экстренно провели саммит, на котором произошел скандал. Причиной стало препятствование полиции Брюсселя проведению конференции Национальных консерваторов, сообщило РИА «Новости».

«Начало саммита ознаменовалось скандалом», - передали авторы материала.

Накануне встречи европейских лидеров в бельгийской столице должна была состояться «Конференция национального консерватизма». Оказалось, что организаторы дважды меняли место встречи, но оба раза им отказали.

В выбранное здание в итоге не дали пройти посетителям, его оцепили сотрудники полиции. В конце концов мероприятие решили закрыть из-за риска возникновения общественных беспорядков.

Ранее делегат Европы в МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский союз планирует к началу лета найти средства для оказания помощи Украине на долгосрочной основе. На февральском саммите в Брюсселе лидеры ЕС утвердили выделение республике 50 миллиардов евро.

Выделение нового пакета помощи Украине одобрили и в США. Но есть нюанс: в первую очередь он направлен на поддержку американского военно-промышленного комплекса.

Саммиты Скандалы Евросоюз

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