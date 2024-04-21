Японские военные нашли черные ящики разбившихся на учениях вертолетов

Министр обороны Японии Минору Кихара подтвердил, что черные ящики нашли неподалеку от места крушения - в 270 километрах к востоку от острова Торисима. Военные также обнаружили неподалеку остатки лопастей от пропавших вертолетов.

Боевые машины проводили 20 апреля учения по поиску подводных лодок в ночное время над Тихим океаном. На борту каждого вертолета находились четыре члена экипажа, которые перестали выходить на связь. Спасательную операцию затруднила глубина в месте крушения - она превышает 5,5 километра.

Ранее востоковед Константин Корнеев предположил, что Япония не станет членом AUKUS. По его мнению, вхождение в это оборонное объединение не принесет выгоды стране.