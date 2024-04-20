20 апреля 2024, 12:59

Взрыв прогремел в Харькове

РИА «Новости»
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Взрыв прозвучал в Харькове 20 апреля. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны», - написал он.

Ранее в Харьковской области взорвался трубопровод. В радиусе 40 метров от места ЧП расплавится асфальт. Кроме того, из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Харькове начались перебои с электроснабжением.

Однако Харьков решили не эвакуировать , несмотря на панику горожан. Терехов призвал жителей успокоиться. По его словам, предпосылок для того, чтобы покидать город, нет.

Взрывы Харьков
20 апреля 2024, 13:48
Российские пограничники покинут участок рядом с Азербайджаном
РИА «Новости»
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Российские пограничники покинут Тавушскую область, расположенную рядом с Азербайджаном. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщило издание «Sputnik.Армения».

«Российские пограничники появились там в одной ситуации, сейчас же она существенно изменилась», - прокомментировал он.

Посты российских пограничников разместили на границе с Азербайджаном в Тавушской области в 2021 году в рамках армяно-российского двустороннего сотрудничества. Как подчеркнул Пашинян, граница - это символ мира. Премьер убежден, что пограничники Армении и Азербайджана при взаимодействии смогут обеспечить ее охрану.

Пашинян также сказал, что у него нет планов не встречаться с российскими коллегами. Но когда именно это произойдет - пока неизвестно.

Ранее Россия начала досрочно выводить своих миротворцев из Нагорного Карабаха. Эта территория - давний предмет спора Армении и Азербайджана. Каждая сторона настаивает, что это испокон веков их земля, и приводят различные аргументы.

Российские пограничники покинут Тавушскую область, расположенную рядом с Азербайджаном. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщило издание « Sputnik.Армения ».

Армения Азербайджан Никол Пашинян
20 апреля 2024, 13:16
Белый дом согласился вывести военный контингент из Нигера
Global Look Press
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Руководство США приняло решение вывести из Нигера американских военных. Об этом заявил журналист New York Times Эрик Шмитт.

«Более 1000 американских военнослужащих покинут Нигер в ближайшие месяцы», - подчеркнул он.

Информацию о выводе войск также подтвердило агентство Reuters. По его данным, замглавы госдепа Курт Кэмпбелл и премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн 19 апреля договорились, что американский контингент покинет африканскую страну.

В прошлом в марте Нигер предупредил, что аннулирует военное сотрудничество с американской стороной, объяснил Шмитт. По словам журналиста, африканское государство планирует разрывать связи с Западом.

«Вместо этого они все чаще сотрудничают с Россией», - добавил Шмитт.

Ранее в Нигер отправились российские инструкторы. Специалисты обучат армию бороться с терроризмом и использовать системы ПВО. Вместе с инструкторами в страну прибыли медики.

США Африка Военные Россия Армия Нигер
20 апреля 2024, 10:09
Умер мужчина, поджегший себя у здания суда в Нью-Йорке
Global Look Press
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Мужчина, который совершил самоподжог рядом со зданием суда в Нью-Йорке, скончался, сообщила газета New York Post. В момент ЧП в суде рассматривали дело бывшего президента США Дональда Трампа.

«Макс Аззарелло умер через несколько часов после того, как поджег себя», - процитировало издание полицию.

Один из очевидцев рассказал прессе, что сначала мужчина подбрасывал в воздух брошюры, а затем облился горючей жидкостью. По словам других свидетелей, он выглядел вполне спокойным. Позже комиссар пожарной службы Нью-Йорка Лора Кавана сообщила о критическом состоянии пострадавшего.

Журналисты уточнили, что Аззарелло жил во Флориде, ему было 37 лет.

В феврале 2024 года акт самосожжения совершил житель села Довольное в Новосибирской области. На место ЧП сразу же прибыли все экстренные службы. Подробности о происшествии не уточнялись.

Поджоги Нью-Йорк Дональд Трамп
20 апреля 2024, 09:47
Приднестровье получило заверение от ОБСЕ о мирных методах решения конфликта
Global Look Press
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Приднестровье получило от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заверение в приверженности исключительно мирным переговорным методам решения конфликта. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

«Буквально на днях состоялась встреча президента Приднестровья с действующим председателем ОБСЕ, в ходе которой мы получили заверения в приверженности исключительно мирным переговорным методам решения проблем», - сообщил Игнатьев.

Дипломат подчеркнул, что сейчас главная задача - вернуть Молдавию к нормальной работе за переговорами. Лишь это обеспечит «прозрачную и цивилизованную» процедуру по урегулированию отношений государств.

Запад пытается сделать Приднестровье очагом напряженности, но планы по подавлению этого региона военным путем бесперспективны. Такое заявление 19 апреля сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В конце февраля Приднестровье обратилось к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

ОБСЕ Молдавия Россия Приднестровье

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