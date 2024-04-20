Взрыв прогремел на иракском военном объекте возле Багдада, погиб один человек

Читайте нас в:

База располагается в провинции Бабиль, в 50 километрах южнее столицы Ирака. В издании отметили, что военный объект использует шиитское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби».

Источник РИА «Новости» в местной службе безопасности подтвердил информацию о взрыве. Очевидцы заметили столбы дыма, поднимающиеся от базы.

«Взрыв, природа и причины которого пока неясны, произошел на военной базе Калсу на севере провинции Бабиль», - отметили в агентстве.

По информации телеканала Al Arabiya , из-за взрыва погиб один человек, еще восемь пострадали.

«Взрыв поразил технику, вооружение и транспортные средства», - подчеркнули в издании.

Ранее турецкое правительство предупредило о планах провести крупную наземную военную операцию на севере Ирака. Целью Турции станут боевики запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.