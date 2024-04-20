20 апреля 2024, 08:55

Взрыв прогремел на иракском военном объекте возле Багдада, погиб один человек

Global Look Press
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Военная база Калсу вблизи Багдада подверглась авиаудару, на объекте произошел взрыв. Об этом сообщило агентство Reuters. По данным СМИ, есть пострадавшие и погибший.

База располагается в провинции Бабиль, в 50 километрах южнее столицы Ирака. В издании отметили, что военный объект использует шиитское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби».

Источник РИА «Новости» в местной службе безопасности подтвердил информацию о взрыве. Очевидцы заметили столбы дыма, поднимающиеся от базы.

«Взрыв, природа и причины которого пока неясны, произошел на военной базе Калсу на севере провинции Бабиль», - отметили в агентстве.

По информации телеканала Al Arabiya , из-за взрыва погиб один человек, еще восемь пострадали.

«Взрыв поразил технику, вооружение и транспортные средства», - подчеркнули в издании.

Ранее турецкое правительство предупредило о планах провести крупную наземную военную операцию на севере Ирака. Целью Турции станут боевики запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Военные Взрывы Ирак
20 апреля 2024, 09:47
Приднестровье получило заверение от ОБСЕ о мирных методах решения конфликта
Global Look Press
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Приднестровье получило от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заверение в приверженности исключительно мирным переговорным методам решения конфликта. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

«Буквально на днях состоялась встреча президента Приднестровья с действующим председателем ОБСЕ, в ходе которой мы получили заверения в приверженности исключительно мирным переговорным методам решения проблем», - сообщил Игнатьев.

Дипломат подчеркнул, что сейчас главная задача - вернуть Молдавию к нормальной работе за переговорами. Лишь это обеспечит «прозрачную и цивилизованную» процедуру по урегулированию отношений государств.

Запад пытается сделать Приднестровье очагом напряженности, но планы по подавлению этого региона военным путем бесперспективны. Такое заявление 19 апреля сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В конце февраля Приднестровье обратилось к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

ОБСЕ Молдавия Россия Приднестровье
20 апреля 2024, 05:35
«Мы не нацисты». Бербок и Нетаньяху поскандалили из-за сектора Газа
РИА «Новости»
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Израильский премьер-министр  Биньямин Нетаньяху и глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок поспорили из-за ситуации с продовольствием в Газе. Об этом рассказал 13-й канал.

По данным журналистов, во время встречи Бербок призвала Нетаньяху посмотреть на фото голодающих детей в Палестине. На это премьер предложил ей посмотреть на снимки с рынков и пляжей в анклаве, по которым нельзя сказать о голодном времени в регионе.

Глава МИД ФРГ потребовала израильское правительство прекратить распространять такие фотографии, потому что они не соответствуют действительности. На это Нетаньяху ответил криком.

«Это реальность. Это не похоже на то, что инсценировали нацисты, мы не похожи на нацистов, которые создавали сфабрикованные изображения фальшивой реальности», - заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российское правительство выступает за сдержанность сторон в вопросе конфликта между Израилем и Ираном. Он отметил, что Кремль пока не комментировал удары ЦАХАЛ по Ирану, сначала надо изучить ситуацию и уже тогда делать выводы.

Германия Израиль
20 апреля 2024, 05:03
США произвели свои первые 90 килограммов обогащенного урана
Freepik
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Соединенные Штаты самостоятельно произвели первые 90 килограммов обогащенного урана. Президент США Джо Байден сообщил, что до конца года объем производства планируют довести до одной тонны. Его процитировало РИА «Новости».

«Завод на юге Огайо уже произвел первые 200 фунтов (около 90 килограммов - прим. ред.) мощного обогащенного урана, первые произведенные в Америке, и предприятие работает над тем, чтобы до конца года произвести почти тонну», - заявил Байден.

Американский президент отметил, что этого объема достаточно, чтобы обеспечить энергией сто тысяч домов в США. Производство обогащенного урана поможет освободиться от зависимости от импорта энергоносителей.

В феврале стало известно, что атомщики США начали готовиться к запрету импорта обогащенного урана из России. Они уже ищут подрядчиков , чтобы наладить внутренние поставки уранового топлива.

США Топливо Россия Заводы Джо Байден
20 апреля 2024, 04:43
Северная Корея провела испытания новой зенитной ракеты
РИА «Новости»
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Северная Корея провела тестовый запуск новой зенитной ракеты и испытание мощности сверхбольшой боеголовки. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР ( ЦТАК ).

«Управление ракетной техники КНДР провело испытание мощности сверхбольшой боеголовки, предназначенной для стратегической крылатой ракеты „Хвасаль-1 Ра-3“, и испытательный запуск зенитной ракеты нового типа „Пельджи-1-2“», - написало агентство.

Оба испытания достигли поставленной цели. Тестовые запуски были частью регулярной деятельности главного управления ракетостроения и подведомственных ему оборонных научно-исследовательских институтов и не имеют отношения к ситуации в регионе, отметили в ЦТАК.

Накануне глава КНДР Ким Чен Ын прибыл на торжественное мероприятие , посвященное завершению строительства 10 тысяч квартир в Пхеньяне, на лимузине Aurus. Представительский автомобиль северокорейскому лидеру подарил президент России Владимир Путин.

Ракеты Северная Корея КНДР

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