Взрыв прогремел на иракском военном объекте возле Багдада, погиб один человек
Военная база Калсу вблизи Багдада подверглась авиаудару, на объекте произошел взрыв. Об этом сообщило агентство Reuters. По данным СМИ, есть пострадавшие и погибший.
База располагается в провинции Бабиль, в 50 километрах южнее столицы Ирака. В издании отметили, что военный объект использует шиитское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби».
Источник РИА «Новости» в местной службе безопасности подтвердил информацию о взрыве. Очевидцы заметили столбы дыма, поднимающиеся от базы.
«Взрыв, природа и причины которого пока неясны, произошел на военной базе Калсу на севере провинции Бабиль», - отметили в агентстве.
По информации телеканала Al Arabiya , из-за взрыва погиб один человек, еще восемь пострадали.
«Взрыв поразил технику, вооружение и транспортные средства», - подчеркнули в издании.
Ранее турецкое правительство предупредило о планах провести крупную наземную военную операцию на севере Ирака. Целью Турции станут боевики запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.