Вооруженный мужчина в Германии взял заложников в больнице
В Германии вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек в больнице. Все произошло в городе Ахен, сообщила газета Bild.
Ка сообщило издание со ссылкой на полицию, вооруженный мужчина захватил несколько заложников, правоохранители оцепили спецназом территорию больницы на юго-западе города.
Официальные власти пока не сообщили, кому именно угрожает мужчина, кого взял в заложники и какие у него требования. Полиция действует по плану освобождения вероятных заложников.