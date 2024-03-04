Вооруженный мужчина в Германии взял заложников в больнице

Послы Евросоюза долго думали, но в конечном итоге побоялись встретиться с министром иностранных дел России. За два дня до указанной даты они отклонили приглашение. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на сессии Всемирного фестиваля молодежи, трансляцию его выступления провели организаторы мероприятия.

«Что вы думаете? За два дня до назначенного мероприятия, до встречи нам прислали ноту: „Мы решили не ходить“», - отметил Лавров.

Министр иностранных дел добавил, что поведение послов удивило его и показало страх дипломатов перед страной, в которой они аккредитованы.

«Где это вообще видано?» - задался вопросом Лавров.

Ранее министр рассказал, что государства Запада мечтают одолеть Россию на поле боя. По его словам, страна всегда готова пойти на контакт, но только в том случае, если диалог предлагается вести всерьез.