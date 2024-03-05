Вооруженные банды пытались захватить международный аэропорт в Гаити

«В понедельник хорошо вооруженные банды попытались захватить контроль над главным международным аэропортом Гаити, ведя перестрелку с полицией и солдатами, пытавшимися дать им отпор», - заявило агентство.

Нападение на Международный аэропорт имени Туссен-Лувертюра произошло спустя несколько часов после объявления комендантского часа в Порт-о-Пренсе. Во время нападения аэропорт был закрыт, пассажиров там не было, отметили в агентстве. По вооруженным людям стреляли из бронированного грузовика, сотрудники аэропорта спрятались.

В посольстве в Венесуэле, Гаити и Доминиканской республике сообщили РИА «Новости» , что россияне пока не обращались за помощью.