Военные Франции начали подготовку к высокоинтенсивному конфликту

По его словам, современный мир не отличается дружелюбием, он нестабилен и полон опасностей.

«Мы готовимся к культуре бдительности, готовности <…> CENTAC - единственное место (во Франции), где можно увидеть, что такое война», - подчеркнул военный.

По данным издания, на полигоне, площадь которого составляет 120 квадратных километров, совместные учения проводят пехота, бронетехника, артиллерия и инженерные войска.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон скорректировал свои слова о возможности отправки европейских военных на Украину, заявив, что «не исключать чего-то - не означает делать это». До этого он допустил, что страна может ввести свои войска на Украину, если российская армия продвинется в сторону Одессы или Киева.