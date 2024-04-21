Власти стран ЕС отказались от конфискации замороженных российских активов

По данным издания, европейские политики недовольны тем, что Соединенные Штаты намерены перейти к рискованным действиям , так как большая часть активов размещена в Европе. По этой причине именно ее, вероятно, и коснется ответ России в первую очередь.

Президент Европейского Центробанка Кристин Лагард ранее заявила, что изъятие замороженных российских активов и использование их для поддержки Украины нарушает международное право. По ее словам, необходимо с осторожностью рассматривать вопрос об аресте активов, так как это может привести к серьезным последствиям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что США придется ответить за конфискацию активов РФ.