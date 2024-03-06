Видео удара молнии в пассажирский самолет в Канаде появилось в Сети

«В самолет ударила молния вскоре после того, как он взлетел из международного аэропорта Ванкувера в выходные», - сказано в материале.

На видео засняли момент удара молнии в самолет. На ролике видно, как воздушный аппарат в темное время суток поднимается в небо. Во время полета в него попадает заряд молнии и на секунду вспышка освещает все вокруг. Само происшествие случилось 3 марта.

Неизвестно, продолжил ли самолет лететь до места назначения или вернулся в воздушную гавань.

Похожее происшествие случилось в прошлом году. Молния попала в самолет , летящий из Владивостока в Москву. Пассажиры услышали хлопок и увидели вспышку. В итоге никто на борту не пострадал, а на полет природное явление никак не повлияло. Как отметили бортпроводники, у самолетов есть защита от попадания молнии.

«В самолет ударила молния вскоре после того, как он взлетел из международного аэропорта Ванкувера в выходные», - сообщили авторы статьи.

На видео засняли момент удара молнии в самолет. На ролике видно, как воздушный аппарат в темное время суток поднимается в небо. Во время полета в него попадает заряд молнии и на секунду вспышка освещает все вокруг. Само происшествие случилось 3 марта.

В результате происшествия никто не пострадал, а самолет продолжил свой полет.

Похожее происшествие случилось в прошлом году. Молния попала в самолет , летящий из Владивостока в Москву. Пассажиры услышали хлопок и увидели вспышку. На полет природное явление никак не повлияло. Как отметили бортпроводники, у самолетов есть защита от попадания молнии.