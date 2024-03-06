06 марта 2024, 03:03

Видео удара молнии в пассажирский самолет в Канаде появилось в Сети

Freepik
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Молния ударила в самолет Air Canada после того, как он вылетел из канадского города Ванкувера в Лондон. Кадры с места событий заснял очевидец и передал изданию CityNews.

«В самолет ударила молния вскоре после того, как он взлетел из международного аэропорта Ванкувера в выходные», - сказано в материале.

На видео засняли момент удара молнии в самолет. На ролике видно, как воздушный аппарат в темное время суток поднимается в небо. Во время полета в него попадает заряд молнии и на секунду вспышка освещает все вокруг. Само происшествие случилось 3 марта.

Неизвестно, продолжил ли самолет лететь до места назначения или вернулся в воздушную гавань.

Похожее происшествие случилось в прошлом году. Молния попала в самолет , летящий из Владивостока в Москву. Пассажиры услышали хлопок и увидели вспышку. В итоге никто на борту не пострадал, а на полет природное явление никак не повлияло. Как отметили бортпроводники, у самолетов есть защита от попадания молнии.

«В самолет ударила молния вскоре после того, как он взлетел из международного аэропорта Ванкувера в выходные», - сообщили авторы статьи.

На видео засняли момент удара молнии в самолет. На ролике видно, как воздушный аппарат в темное время суток поднимается в небо. Во время полета в него попадает заряд молнии и на секунду вспышка освещает все вокруг. Само происшествие случилось 3 марта.

В результате происшествия никто не пострадал, а самолет продолжил свой полет.

Похожее происшествие случилось в прошлом году. Молния попала в самолет , летящий из Владивостока в Москву. Пассажиры услышали хлопок и увидели вспышку. На полет природное явление никак не повлияло. Как отметили бортпроводники, у самолетов есть защита от попадания молнии.

Канада Видео Самолеты
06 марта 2024, 00:40
«Держать в тайне». Нарышкин раскрыл детали договоренности с главой ЦРУ
РИА «Новости»
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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что придерживается договоренности с главой ЦРУ Уильямом Бернсом о недопущении утечек о беседах. Глава СВР сообщил об этом в интервью «Соловьев Live».

Нарышкин и Бернс договорились не допускать утечек о вопросах, обсуждаемых ими лично. Речь идет не только о характере бесед, но и о самих фактах разговоров.

«Мы при нашей первой такой очень важной встрече договорились все-таки держать это в тайне», - подчеркнул глава СВР.

Он также добавил, что раньше утечки информации происходили лишь со стороны Соединенных Штатов.

Встреча глав СВР и ЦРУ состоялась 14 ноября 2022 года в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции. США настаивали на конфиденциальности канала связи между Бернсом и Нарышкиным, но по прибытии американской делегации в Анкару сразу же произошла утечка информации.

Ранее глава СВР анонсировал контакты с Бернсом. Нарышкин не уточнил, когда именно состоится диалог.

Разведка США Россия
06 марта 2024, 00:00
Фанаты римского «Лацио» скандировали фашистские кричалки в мюнхенском пивбаре
РИА «Новости»
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Активные болельщики римского ФК «Лацио» перед матчем с «Баварией» в Мюнхене в пивном ресторане скандировали фашистские кричалки и прославляли лидера националистов Бенито Муссолини. Об этом сообщила итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

В понедельник вечером перед 1/8 полуфинала Лиги чемпионов фанаты «Лацио» собрались в баре «Хофбройхаус», известном тем, что в нем в 1920 году Адольф Гитлер основал Национал-социалистическую немецкую рабочую партию, а также огласил программу, которая стала официальной для нацистской партии.

Полицейские провели рейд в пивбар и арестовали особо рьяного итальянского болельщика за демонстрацию фашистского приветствия. Расследование проводит мюнхенское полицейское управление, специализирующееся на политических преступлениях.

Встреча «Бавария» - «Лацио» началась в 23:00 по московскому времени. В середине февраля ФК «Бавария» проиграл «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:1, это первый проигрыш немецкой команды за пять лет.

Италия Фанаты Преступления Футбол Рестораны
05 марта 2024, 23:05
Российские виноделы призвали повысить пошлины на импорт вина из стран НАТО
РИА «Новости»
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Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка. Об этом РИА «Новости» рассказал исполнительный секретарь организации Алексей Плотников.

По его словам, они предлагают установить импортные ввозные пошлины для вина, в том числе игристого и крепленого, из стран НАТО в 200%.

Кроме того, в ассоциации предложили ввести льготный режим импортных ввозных пошлин для алкогольной продукции из Грузии.

Ранее сообщалось, что комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре одобрила инициативу по снятию экспортных пошлин с некоторых видов продукции. Такое предложение поступило, потому что добытчики терпят убытки из-за огромного количества некоторых видов биоресурсов, из-за чего рентабельность начала «трещать по швам».

Госдума РФ Россия Пошлины НАТО Вино Правительство РФ
05 марта 2024, 22:48
«Англосаксы». Нарышкин назвал виновных в подрыве «Северных потоков»
РИА «Новости»
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Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» взорвали англосаксы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью для «Соловьев Live» в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, у России были косвенные признаки, указывающие на то, кто совершил этот теракт.

«Мозаика сложилась. И эта мозаика очевидно указывает на авторов», - подчеркнул Нарышкин.

Ранее постоянный представитель России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что Российская Федерация не позволит забыть и замылить тему с террористическими диверсиями на газопроводах «Северный поток».

По его словам, их вновь планируется поднять на Совете Безопасности ООН, сначала в виде консультаций, а потом и в открытом формате.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» взорвали англосаксы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью для «Соловьев Live» в эфире телеканала «Россия 1».

Газопровод Северный поток — 2 Россия ООН Северный поток

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