Штаты могли не допускать кандидата до голосования на выборах в местные органы власти, постановил высший судебный орган. Однако, по его заключению, они не имели права в дополнение к полномочиям конгресса применять третью секцию 14-й поправки к конституции.

«Согласно конституции, у штатов нет полномочий применять секцию три в делах, касающихся федеральных выборов, особенно президентских», - объявил суд.

Своим вердиктом Верховный суд прояснил ситуацию в деле между Дональдом Трампом и властями штатов Иллинойс , Колорадо и Мэн. Адвокаты обжаловали решения местных судов о недопуске кандидата к участию в праймериз.

Демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп смогут победить, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он предупредил, что из-за особенностей американского законодательства последний сможет избраться даже будучи в тюрьме.