Великобританию назвали самой враждебной страной для России

Политик выступил на презентации книги историка Егора Яковлева «Нацистский геноцид народов СССР». Коллективный Запад стремится «очистить» огромную российскую территорию от ее населения, отметил член Совбеза. При этом Великобритания делает все возможное, чтобы Россия «сидела на задворках Европы».

«Этой „идее“, если ее так можно назвать, несколько сотен лет. Я считаю, что самое враждебное государство для России - это Великобритания», - подчеркнул Иванов.

По его словам, помимо Соединенного Королевства «на передовой» по степени ненависти к России находятся «сателлиты в лице Прибалтики». Этот регион никогда не был независимым и самостоятельным.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Запад решил «прибрать к рукам» власти Молдавии , как это было с Украиной. При этом руководство страны идет след в след по стопам последней.