04 марта 2024, 19:17

Великобританию назвали самой враждебной страной для России

Pxhere
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Великобритания в течение последних 300-400 лет пытается ограничить влияние и экономическую мощь России. Такое заявление сделал постоянный член Совета безопасности Сергей Иванов, чьи слова привело издание News.ru.

Политик выступил на презентации книги историка Егора Яковлева «Нацистский геноцид народов СССР». Коллективный Запад стремится «очистить» огромную российскую территорию от ее населения, отметил член Совбеза. При этом Великобритания делает все возможное, чтобы Россия «сидела на задворках Европы».

«Этой „идее“, если ее так можно назвать, несколько сотен лет. Я считаю, что самое враждебное государство для России - это Великобритания», - подчеркнул Иванов.

По его словам, помимо Соединенного Королевства «на передовой» по степени ненависти к России находятся «сателлиты в лице Прибалтики». Этот регион никогда не был независимым и самостоятельным.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Запад решил «прибрать к рукам» власти Молдавии , как это было с Украиной. При этом руководство страны идет след в след по стопам последней.

Великобритания Европа Россия Запад
04 марта 2024, 18:26
Встреча экспертов ядерной «пятерки» прошла в Саудовской Аравии
Pxhere
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Рабочая встреча экспертов ядерной «пятерки» состоялась в Саудовской Аравии на прошлой неделе. Об этом сообщили на сайте МИД России.

«В рамках выполнения Россией функций координатора в ядерной „пятерке“ 29 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась очередная рабочая встреча в формате пяти государств», - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что речь идет о странах, обладающих ядерным оружием в соответствии с Договором о нераспространении ЯО. В объединение входят Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.

В октябре 2023 года замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что власти составят график встреч ядерных стран и представит его партнерам. Первая консультация в рамках ядерной «пятерки» состоялась на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в том же году.

США Великобритания Саудовская Аравия Россия Оружие Китай
04 марта 2024, 17:42
Сроки запрета поставок СПГ из России назвали в Евросоюзе
РИА «Новости»
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Европарламент должен проголосовать по директиве о запрете поставок СПГ из России в ЕС в апреле. Предполагается, что после этого страны смогут «принять меры, не прибегая к санкциям», рассказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«В прошлом году мы обсудили этот вопрос с министрами, и все министры поддержали дополнение к нашей директиве о низкоуглеродном газе и водороде. Мы рассчитываем, что Европарламент проведет окончательное голосование по директиве на пленарном заседании в апреле», - процитировало ее РИА «Новости».

Симсон уточнила, что Еврокомиссия не планирует вести по этому поводу переговоры с Россией. Полностью отказаться от газа из РФ Евросоюз планирует максимум к 2027 году.

Ранее депутат Мариус Арион Нильсен в обращении к министру энергетики Норвегии Терье Аасланду заявил, что в последние два года ЕС опустошает мировой рынок сжиженного природного газа , чтобы компенсировать потери из-за отказа от российских ресурсов.

Газ Запреты Россия Евросоюз Европарламент
04 марта 2024, 17:38
«Абсурдная пропаганда». Германия опровергла обвинения в подготовке к войне с Россией
РИА «Новости»
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Правительство Германии отрицает, что перехваченный разговор немецких военных об использовании ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту свидетельствует о подготовке к войне с Россией, сообщило издание Financial Times. Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что подобные утверждения — «российская пропаганда».

Правительство Германии отрицает, что перехваченный разговор немецких военных об использовании ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту свидетельствует о подготовке к войне с Россией, сообщило издание Financial Times. Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что подобные утверждения - «российская пропаганда».

«Совершенно ясно, что такие утверждения, что этот разговор якобы доказывает, что Германия готовится к войне с Россией, являются абсурдной, отвратительной российской пропагандой», - заявил он.

Расшифровку разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, опубликовала журналистка Маргарита Симоньян. После утечки разговора бундесвер первым делом попытался ограничить публикации с записью, заблокировав аккаунты в соцсети X.

При этом официального опровержения не было. После скандала с аудиозаписью в Германии решили обучить военных безопасному общению.

ФРГ оказалась в центре громкого скандала, но России это на руку. Политолог Евгений Михайлов рассказал, что пока страны НАТО будут ссориться из-за своих ошибок, РФ продолжит выполнять свои задачи.

Германия Ракеты Скандалы Военные Войны Россия
04 марта 2024, 15:07
Орбан пообещал продолжить сотрудничество с Россией
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Венгрия в своей экономической политике сохранит отношения одновременно с Западом и Востоком. Она продолжит сотрудничать с Россией в направлениях, не затронутых санкциями, заявил на конференции Торгово-промышленной палаты премьер-министр Виктор Орбан. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы откажемся от сотрудничества с Россией только там, где это исключается западными санкциями», - сказал он.

Председатель правительства напомнил, что Венгрия находится между Востоком и Западом. По его словам, в своей экономической политике страна сосредоточится на выстраивании отношений с обеими сторонами, в том числе продолжит отношения с Турцией, Китаем и Россией. Виктор Орбан заявил, что после спецоперации «жизнь продолжится».

Одним из успешных направлений сотрудничества с Россией стала ядерная энергетика , заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он сказал, что приедет в Сочи на форум «Атомэкспо».

Венгрия Международные отношения Торговля Санкции Россия

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