В Польше задержали белоруса по делу о покушении на Леонида Волкова

«Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство соратника [Алексея] Навального, задержан. Нападавшие также задержаны», - сказано в публикации.

До этого литовская версия сайта Delfi сообщила, что 13 марта на Волкова** напали неизвестные с молотком. У мужчины остался синяк под глазом и ссадина на лбу. Также мужчина заявил о переломе руки.

Ранее страны ЕС ввели санкции из-за смерти Навального. Речь идет о персональных ограничениях против 30 физических лиц, среди них оказались представители руководства колоний и судейского корпуса. Ограничения также коснулись самих исправительных колоний ИК-3 и ИК-6. Для попавших в санкционный список ввели запрет на поездки в государства Евросоюза.

* Экстремистская организация, запрещена в России ** Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга