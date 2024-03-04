В Британии утечку диалога немецких офицеров назвали серьезной проблемой

Представитель британского премьер-министра назвал утечку разговора офицеров бундесвера большой проблемой и отметил, что разбираться в случившемся - это «дело Германии». Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Представитель <…> Риши Сунака отказался комментировать утечку в понедельник напрямую, лишь процитировав описание этого [канцлером ФРГ Олафом] Шольцем в выходные как „очень серьезный вопрос“ и сказав, что расследовать это - дело Германии», - сказано в публикации.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись, где высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. Во время разговора они также подняли вопрос, как сделать так, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц мог продолжать говорить, что Германия не принимает участие в конфликте.

В связи с записью она обратилась с официальным журналистским запросом к послу ФРГ, МИД Германии и лично к Шольцу. Также Симоньян раскрыла имена немецких офицеров бундесвера, говорящих на аудио. Она отметила, что их диалог записали 19 февраля 2024 года.