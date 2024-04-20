20 апреля 2024, 01:48

В Белоруссии сняли запрет на ввоз чая из России

РИА «Новости»
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В Белоруссии отменили запрет на продажу чая российской компании «Орими». Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава страны.

В начале апреля ведомство запретило продавать несколько видов пакетированного чая под названиями «Гита» и «Принцесса Канди», которые производит российская компания «Орими». Такие меры приняли из-за несоответствия требованиям по микробиологическим показателям безопасности. В чае нашли плесень.

Уже 19 апреля в Белоруссии заявили об отмене введенных ограничений. Как заявили в ведомстве, «Орими» привела доказательства и перечень мер, направленных на стабильность производства, доставки и хранения.

Ранее стало известно, что российский разработчик офисного софта «Новые облачные технологии» (НОТ) стал убыточным после снижения выручки на 44% в 2023 году. НОТ разрабатывает офисные решения. Компанию открыли в 2013 году.

Белоруссия Запреты Россия
20 апреля 2024, 00:42
«Элемент гибридной войны». Захарова назвала воровством покушение Запада на активы России
РИА «Новости»
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Посягательство западных стран на активы России является воровством с целью пополнения собственных кошельков. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, ее заявление опубликовали на сайте ведомства.

По ее словам, в случае конфискации российских активов РФ будет руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, в которых предусматривается право на ответные меры. Российская сторона располагает большим объемом средств и имущества Запада, которых могут коснуться встречные действия.

«Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе как неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов. Подобные действия представляют собой эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против России», - заявила она.

Ранее Захарова сказала, что дальнейшая форсированная милитаризация ЕС и «бряцание оружием» только ослабят его положение в многополярном мире. Она отметила, что за последние пять лет Евросоюз деградировал.

Мария Захарова Международные отношения Россия Запад Евросоюз МИД РФ
19 апреля 2024, 22:55
Минобороны Молдавии отказалось воздать воинские почести борцам с фашизмом
РИА «Новости»
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Минобороны Молдавии отказалось выделить почетный караул и салютную команду для проведения захоронения останков советских солдат на Шерпенском плацдарме. Об этом в Telegram-канале сообщил глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения республики Алексей Петрович.

По словам Петровича, министерство отказало поисковому движению в выделении почетного караула, салютной команды и военного оркестра для церемонии захоронения советских воинов, погибших 80 лет назад при освобождении страны от фашизма. В этом году причиной отказа послужило празднование Дня Национального флага, в котором будут задействованы все 6,5 тысячи военнослужащих.

«Не армия, а шапито какое-то, которое постоянно что-то отмечает. Независимость, День флага, Ночь музеев, День взятия Бастилии, День сурка», - сыронизировал глава оргкомитета.

Конституционный суд Молдавии одобрил поправки в конституцию, касающиеся евроинтеграции и проведения референдума, который пройдет 20 октября 2024 года.

Суд Военные Молдавия Армия
19 апреля 2024, 22:54
В Польше задержали белоруса по делу о покушении на Леонида Волкова
Freepik
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Польский премьер Дональд Туск рассказал о задержании белоруса, который мог заказать у двух поляков убийство экс-главы  «Фонда борьбы с коррупцией»* Леонида Волкова**. Об этом он заявил в соцсети Х.

«Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство соратника [Алексея] Навального, задержан. Нападавшие также задержаны», - сказано в публикации.

До этого литовская версия сайта Delfi сообщила, что 13 марта на Волкова** напали неизвестные с молотком. У мужчины остался синяк под глазом и ссадина на лбу. Также мужчина заявил о переломе руки.

Ранее страны ЕС ввели санкции из-за смерти Навального. Речь идет о персональных ограничениях против 30 физических лиц, среди них оказались представители руководства колоний и судейского корпуса. Ограничения также коснулись самих исправительных колоний ИК-3 и ИК-6. Для попавших в санкционный список ввели запрет на поездки в государства Евросоюза.

* Экстремистская организация, запрещена в России ** Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Россия Польша
19 апреля 2024, 19:25
Бряцание оружием только ослабит положение Евросоюза — МИД
РИА «Новости»
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Дальнейшая форсированная милитаризация Евросоюза и «бряцание оружием» только ослабят его положение в многополярном мире. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«За прошедшие пять лет Евросоюз деградировал», - сказала дипломат.

Если в 2019 году в ЕС еще кто-то всерьез рассуждал о возможности «стратегической автономии», отметила Захарова, то сейчас союз утратил политическую субъектность. По мнению официального представителя дипведомства, европейские страны по сути стали «заморской территорией США».

Сейчас Евросоюз надеется на использование замороженных российских активов. Хотя в Кремле не раз замечали, что любое посягательство на частную собственность россиян за рубежом незаконно.

Захарова заявила, что Россия решительно ответит Западу на возможную конфискацию своих активов. Церемониться никто не собирается, подчеркнула она.

США Мария Захарова Россия Запад Евросоюз

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