В Белоруссии сняли запрет на ввоз чая из России

В начале апреля ведомство запретило продавать несколько видов пакетированного чая под названиями «Гита» и «Принцесса Канди», которые производит российская компания «Орими». Такие меры приняли из-за несоответствия требованиям по микробиологическим показателям безопасности. В чае нашли плесень.

Уже 19 апреля в Белоруссии заявили об отмене введенных ограничений. Как заявили в ведомстве, «Орими» привела доказательства и перечень мер, направленных на стабильность производства, доставки и хранения.

Ранее стало известно, что российский разработчик офисного софта «Новые облачные технологии» (НОТ) стал убыточным после снижения выручки на 44% в 2023 году. НОТ разрабатывает офисные решения. Компанию открыли в 2013 году.